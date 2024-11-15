啟德體育園第二場測試賽周六舉行 設「無袋」特快通道 籲勿攜長傘入場

啟德體育園將於本周六舉行第二場測試賽。當日將舉行15人欖球國際邀請賽，由香港迎戰巴西，球賽下午4時開始，預計3,000名觀眾入場。今場測試賽特設2條特快通道予「無袋」人士，冀加快安檢速度。體育專員蔡健斌昨表示，觀眾當日自下午2時起可入場安檢，呼籲觀眾提早到場。如當日有黑色暴雨警告信號或懸掛8號風球，賽事將會取消，如因天氣有何任變動，大會將在正午宣布相關安排。
蔡健斌表示，觀眾可盡量利用公共交通工具前往運動場，從港鐵宋皇臺站D出口離開，屆時不設泊車位。與首場測試賽的安排一樣，觀眾入場需要安檢，他又特別提醒觀眾不能攜帶長傘入場。他表示，今次用作安檢的金屬探測器數量會增加，屆時安檢下午兩時開始，呼籲觀眾提早到場，預留充足時間。
首場測試賽舉行當日，安檢在入場高峰期出現「塞車」情況。因此，大會今次特設兩條特快通道，供不攜帶手袋或背囊的觀眾使用，加快入場速度。警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，今次測試賽的現場指示牌會增加；又因應離場時已是傍晚，屆時會加強照明系統。
如有需要增加列車班次
運輸署首席運輸主任(市區)尹柏恩表示，屆時港鐵會準備足夠資源，安排後備列車候命；亦會與公共運輸營辦商密切留意觀眾的出行需要。他指，有需要時會加強服務，包括增加港鐵班次。
蔡健斌表示，觀眾需要透過欖總的網站或手機應用程式購票，不設現場售票；現時已有逾2,000名市民購票。他又指，首場測試賽收到不少觀眾意見，例如指示牌的字不清晰；高峰期安檢不暢順等，故今次測試賽時已作改善。
啟德體育園總監鄧竟成表示，青年運動場草地是混合草，底層是少部分人造草、上層是真草，草地採用即鋪即用的編排方法，如果草地因活動損傷，可以切割受損部分再鋪新草，令場地更耐用。欖球賽比起上一次足球測試賽，對草地損耗更大，希望今次可以測試草地的情況。
蔡健斌指，體育園的測試規模會逐步擴大，12月會測試室內場館、明年1月測試主場館，因應規模安排相應交通配套，包括巴士綫、假日巴士綫、新的上落客點。