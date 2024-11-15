啟德體育園第二場測試賽周六舉行 設「無袋」特快通道 籲勿攜長傘入場

啟德體育園將於本周六舉行第二場測試賽。當日將舉行15人欖球國際邀請賽，由香港迎戰巴西，球賽下午4時開始，預計3,000名觀眾入場。今場測試賽特設2條特快通道予「無袋」人士，冀加快安檢速度。體育專員蔡健斌昨表示，觀眾當日自下午2時起可入場安檢，呼籲觀眾提早到場。如當日有黑色暴雨警告信號或懸掛8號風球，賽事將會取消，如因天氣有何任變動，大會將在正午宣布相關安排。

蔡健斌表示，觀眾可盡量利用公共交通工具前往運動場，從港鐵宋皇臺站D出口離開，屆時不設泊車位。與首場測試賽的安排一樣，觀眾入場需要安檢，他又特別提醒觀眾不能攜帶長傘入場。他表示，今次用作安檢的金屬探測器數量會增加，屆時安檢下午兩時開始，呼籲觀眾提早到場，預留充足時間。