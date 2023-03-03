啟德體育園舉辦首個戶外花卉展覽 將於3月10至19日在維園舉行

即將於2024年落成的啟德體育園，今年3月10日至19日將於維多利亞公園的「香港花卉展覽2023」舉辦首個戶外展覽，介紹這個香港重要的體育基建項目，以及園區內所採用的多項綠色建築和設計元素。

為讓市民體驗如何在體育發展中實踐環保，園方特別於「香港花卉展覽2023」中設立展館，率先展出於園區內設置的模擬垂直綠化牆。綠化牆不僅能夠有效的阻隔太陽輻射熱，達到降低室內溫度、節省電費、減少碳排放，還可以提升園區景觀，是現今世界各國致力推廣的「綠建築」之一。

馴鹿苔畫工作坊免費報名參加

另外，園方將於展館內舉辦免費「馴鹿苔畫工作坊」，讓市民可一邊欣賞花藝，一面親手製作由天然苔蘚風乾物料組成的藝術品，詳情如下︰

「馴鹿苔畫工作坊」

*參加者須自行購買入場門票