啟德體育園落實措施打造 低碳環保賽事活動場地

啟德體育園的綠化率超過 30%，種植超過 1,000 棵樹木，減少城市熱島效應並提升視 覺舒適度。

啟德體育園於2025年上半年啟用，體育園發言人今日(21日)表示，園區的設計注重可持續性發展，符合多個國際標準，並榮獲多項綠色建築證書及認證；採用綠色建築和生態環境設計、應用節能及可再生能源系統、引入智慧城市意念措施、提升園區的暢達度和與周邊社區的連貫性，致力打造環保低碳的賽事活動場地。 啟德體育園的設計注重可持續性發展其中園區的綠化率超過30%，種植超過1,000棵樹木，減少城市熱島效應並提升視覺舒適度；而14公頃遼闊的戶外空間，透過綠化天台及垂直綠化，可提高城市生態及淨化空氣。

採 減碳排放設計 體育園內的建築物亦以減碳排放的目標設計，配備最新的節能系統，以降低整體能源消耗，如用由機電工程署啟德區域供冷系統所供應的冷凍水作空調之用，與傳統氣冷式空調系統和使用獨立冷卻塔的水冷式空調系統相比，有更高的能源效益，並能有效節省能源；採用智能建築管理系統以提升能源、超過10％的屋頂區域覆蓋太陽能板，用作提供熱水和電力，預期每年可減低最少 1%的 建築物能源使用量 ，能有效減少每年約一千公噸碳排放量，相等於來自種植43,400棵樹的溫室氣體減排量。而在室內體育館和室外運動場廣泛採用 LED 照明系統，同時符合國際賽事標準。 廢物回收及管理方面，體育園設置庭院廢物堆肥系統，將庭院廢物如落葉等，轉化為堆肥，減少廢物棄置量、提供垃圾分類和回收箱，落實三用原則（物盡其用、廢物利用及循環再用）；所有場館設有雨水收集系統，回收的雨水經處理後能滿足各場館約25％的灌溉需求。