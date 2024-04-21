啟德體育園落實措施打造 低碳環保賽事活動場地

啟德體育園於2025年上半年啟用，體育園發言人今日(21日)表示，園區的設計注重可持續性發展，符合多個國際標準，並榮獲多項綠色建築證書及認證；採用綠色建築和生態環境設計、應用節能及可再生能源系統、引入智慧城市意念措施、提升園區的暢達度和與周邊社區的連貫性，致力打造環保低碳的賽事活動場地。
啟德體育園的設計注重可持續性發展其中園區的綠化率超過30%，種植超過1,000棵樹木，減少城市熱島效應並提升視覺舒適度；而14公頃遼闊的戶外空間，透過綠化天台及垂直綠化，可提高城市生態及淨化空氣。
採減碳排放設計
體育園內的建築物亦以減碳排放的目標設計，配備最新的節能系統，以降低整體能源消耗，如用由機電工程署啟德區域供冷系統所供應的冷凍水作空調之用，與傳統氣冷式空調系統和使用獨立冷卻塔的水冷式空調系統相比，有更高的能源效益，並能有效節省能源；採用智能建築管理系統以提升能源、超過10％的屋頂區域覆蓋太陽能板，用作提供熱水和電力，預期每年可減低最少 1%的 建築物能源使用量 ，能有效減少每年約一千公噸碳排放量，相等於來自種植43,400棵樹的溫室氣體減排量。而在室內體育館和室外運動場廣泛採用 LED 照明系統，同時符合國際賽事標準。
廢物回收及管理方面，體育園設置庭院廢物堆肥系統，將庭院廢物如落葉等，轉化為堆肥，減少廢物棄置量、提供垃圾分類和回收箱，落實三用原則（物盡其用、廢物利用及循環再用）；所有場館設有雨水收集系統，回收的雨水經處理後能滿足各場館約25％的灌溉需求。
發言人指，作為香港最重要的體育運動場地設施提供者之一，啟德體育園深信綠色體育對社會可持續發展的重要性；園區的設計注重可持續性發展，獲香港綠色建築議會綠建環評社區鉑金級認證等多項綠色建築證書及認證，將成為全港最大型的綜合體育及娛樂新地標。