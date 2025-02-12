啟德體育園辦大型開幕活動 陳國基：表演嘉賓跨年齡跨世代

經歷多次測試的啟德體育園將於3月1日正式啟用。署理行政長官陳國基表示，園區已準備就緒，可如期啟用；透露開幕日會有以「啟德歷史蛻變」主題的大型開幕活動，並由4個免費電視台聯播。另外，陳國基指剛過去的農曆新年市面氣氛很熱鬧，人流增加，形容香港對旅客非常有吸引力。

行政會議昨日復會，由於特首李家超出訪哈爾濱，署理行政長官陳國基在行會前見傳媒。陳國基表示，在剛過去的農曆新年市面氣氛很熱鬧，蛇年將會有多項活動，如大熊貓龍鳳胎於周日(16日)與市民見面，同時他宣布啟德體育園將於3月1日啟用，並會在當晚6時半舉行開幕禮。

陳國基透露，啟德體育園開幕當日會有大型開幕活動，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」及「百花齊放」4個主題活動；表演嘉賓會跨年齡、跨世代，包括有本地內地體育及文娛界人士參與，一同慶祝作為香港新地標的啟德體育園揭幕。開幕禮計劃在晚上6時30分開始，長約一個半小時，4個免費電視台會在當晚9時30分作聯播，央視亦會在稍後播放節目。 陳國基又指，農曆新年市面人流增加，有148萬人次內地旅客來港，與去年同期相若，酒店入住率達九成，逾2,200團入境香港，其中初三創新紀錄，達440團；形容香港對旅客非常有吸引力。

斥土庫曼球員不文明 陳國基又批評，土庫曼球員襲擊香港男子冰球員非常不文明，主辦方已對蓄意襲擊港隊的土庫曼運動員作出懲處，希望未來不會再發生類似不開心的事件。