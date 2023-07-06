啟德體育園鋼構件全部運抵香港 預計分階段於2024年底前竣工

啟德體育園預計明年落成，設有5萬座位的主場館，工程踏入最後階段，預製鋼構件亦已於今日（6日）全部運抵香港，標誌著主場館的上蓋工程踏進了關鍵性的階段。組件今日由內地，以躉船運送到港，下午到達啟德體育園地盤的臨時碼頭。

團隊利用「建築信息模擬」技術 確保過程順利

主場館的可開合大型上蓋為啟德體育園主場館的主要特色之一。整個主場館的上蓋及主鋼桁架，由15,000噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米，而東西兩邊的開合式上蓋重逾4,800噸。藉著啟德體育園臨海的地理優勢，相關構件於中山及東莞生產後，分成八組由水路運抵香港。項目團隊亦利用綜合數碼科技，如「建築信息模擬」及「可供製造及裝配的設計」等技術，事先把整個施工過程視像化，從而提升裝嵌的精準度，並有效優化整個設計及施工的程序。隨後，項目團隊會以先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，將開合式上蓋的構件整體吊升到預設位置，此方法大大提升安裝施工效率、質素和安全。

作為香港歷來最大型的體育基建項目，啟德體育園以先進的建築方法和創新科技來設計和興建，其主要設施預計可分階段於2024年年底前竣工。我們期待在不久的將來為香港帶來嶄新及多元化的大型體育盛事，以配合政府落實體育普及化、精英化和盛事化的政策目標。