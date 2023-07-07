啟德體育園鋼構件全部運抵香港 預計分階段2024年底前竣工

啟德體育園預計明年落成，主場館的預製鋼構件昨全部運抵香港，標誌著主場館的上蓋工程踏入關鍵階段。組件昨由內地，以躉船運送到港，下午到達啟德體育園地盤的臨時碼頭。施工團隊表示，主場館所採用的拉纜系統，在日本試驗開關100次，是世界上較穩定和安全的上蓋開合系統。

主場館的可開合大型上蓋為啟德體育園主場館的主要特色之一。整個主場館的上蓋及主鋼桁架，由15,000噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米，而東西兩邊的開合式上蓋重逾4,800噸。

由於啟德體育園位置臨海，相關構件於中山及東莞生產後，分成8組由水路運抵香港。項目團隊亦利用綜合數碼科技，如「建築信息模擬」及「可供製造及裝配的設計」等，事先把整個施工過程視像化，從而提升裝嵌的精準度，並有效優化整個設計及施工的程序。項目團隊會以先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，將開合式上蓋的構件整體吊升到預設位置，大大提升安裝施工效率、質素和安全。