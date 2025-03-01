啟德體育園開幕禮丨李家超：海內外巨星會把在啟德演出作為成功代表

斥資319億元、興建六年的啟德體育園今日傍晚6時半在主場館舉行開幕禮，歷時約兩小時，現場基本上坐滿3萬多名觀眾，氣氛熱鬧，開幕典禮採用三面台座位，天幕關閉，中央草坪位置亦安排了座位。典禮圍繞四大主題「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」，演繹啟德歷史與蛻變。表演嘉賓包括本地和內地的演藝界、精英運動員代表等，包括甄子丹、容祖兒、MC張天賦以及「劍后」江旻憓等，「四大天王」之一劉德華亦驚喜登場。開幕典禮完結後現場觀眾有序離場，約20分鐘人潮已大致疏散。 觀眾讚表演精彩 惟燈光有待改善 接近典禮完結時，啟德體育園上蓋發放煙花，有觀眾說感覺震撼，又說節目緊湊，看見很多本地明星，表演精彩。有小朋友說表演精彩，舞台亦大，整體表演吸引，音效不錯，但略嫌燈光太強，廁所環境欠佳。但因趕着吃晚飯，對乒乓球環節興趣不大，因此提早離場。有觀眾表示，表演有醒師、歌手，非常精彩，但音效及燈光有待改善。

典禮完結後20分鐘 人潮已大致疏散 行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄、政務司司長陳國基、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及啟德體育園公司主席鄭家純，擔任主禮嘉賓一同為體育園揭幕。 李家超先後以廣東話、普通話及英文致辭，指他懷著興奮及期待的心情，見證體育園這個世界級香港新地標開幕，指100年前香港在啟德成功試飛雙翼機，之後誕生啟德機場，今日締造啟德體育園，形容香港又一次衝上雲霄，再創高峰。

李家超指，啟德體育園佔地28公頃，是香港歷來最大型的體育園區，即將迎來不同的國際體育、音樂及文化盛事，為香港盛匯超級3月揭開序幕。他相信從今日開始，海內外巨星都會以在體育園主場館演出，作為成功的代表，因為有最熱烈及最國際化的粉絲，歡呼及喝彩聲音不止來自本港，更會來自內地及世界各地。他感謝所有參與籌劃、興建及營運體育園的人員，參與測試及演練的人員、組織及政府團隊，亦都多謝廣大市民的支持。 他又說，啟德主場館為表演者提供殿堂級無限展演可能，為參賽者提供世界級競賽設施，為觀眾提供無與倫比的體驗，未來各項國際體育競賽及海內外巨星的演唱會，會浪接浪落幕啟德，全運會多個項目亦將於體育園隆重舉行。