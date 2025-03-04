啟德體育園開幕禮｜羅淑佩：不涉及大規模違規　「唔好拘泥呢度出事而唔記得場館咁好」

啟德體育園上周六舉行開幕禮，有人涉嫌在未持有效門票下入場，更收費攜帶陌生人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指警方初步發現事件不涉及大規模違規，未來會研究實名登記後台工作證。

羅淑佩今早在電台節目上指早發現事情是好事，重申屬於初期的磨合問題，她更指「香港人應該要有啲底氣，就係呢啲咁樣嘅小瑕疵、小問題，我哋係能夠解決有餘，而唔好喺度拘泥住我只係望住好細、唉呀呢度出事。」「我唔記得咗原來我咁大件事，咁大個場館係做得咁好。」羅淑佩形容是「瑕不掩瑜」，不認為「瑕」可與「瑜」比併。她指啟德體育園一如行政長官李家超所言，再次帶香港衝上雲霄。羅淑佩承諾局方會積極堵塞漏洞，警方亦會適時採取行動。局方未來會加強使用科技，研究實名登記後台工作證、收窄工作人員可進入的區域，以及使用人面識別技術，檢查工作人員身份。