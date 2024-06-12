啟德體育園體育活動日數人次不達標須罰款　約50公司團體有意租用

啟德體育園預計明年上半年啟用，署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，政府已規定不同大小的場地在首5個營運年度，分別需要舉辦特定日數的體育活動，相關全年總出席人次亦有規限，若表現未達標將會被罰款；有關日數和人次要求在其後5個營運年度會增加。 ▼啟德體育園興建中▼

參與人次每少一人罰25元 劉震書面回覆立法會議員質詢稱，主場館、室內體育館主場和公眾運動場、園區內其他地方，在首5個營運年度須分別舉辦40日、76日和69日體育活動，第六至十個營運年度的要求會增加至分別54日、88日和75日，若低於最低規定須分別罰款每日50萬元、10萬元和5萬元。體育活動總出席人次方面，首5年的要求為每年60萬，隨後5年的每年要求會多10萬人，每少一人次會被罰款25元。