啟德體育園｜主場館周日舉行首場測試賽　全亞洲運動場館最長酒吧曝光

周日的測試賽將有17支男女子7人欖球隊，上演17場比賽。觀眾可於早上10時起入場，比賽由上午11時15分至晚上6時半結束，預計有約1萬人次參與活動。今次活動的門票透過主辦單位和不同團體分發，包括參賽的院校、地區團體、體育園的夥伴機構等。體育專員蔡健斌指周日的測試賽不設劃位，入場觀眾可以在2樓的看台自選座位觀賞賽事。當日不會開放在5樓的座位，當之後有5萬人入場才會使用座位。

今次測試賽沒有安排特別巴士服務，運輸署首席運輸主任尹柏恩解釋，會考慮活動性質、觀眾人數，以及時間和日子，決定是否提供特別巴士路線服務。今次測試賽涉及不同場次的賽事，運輸署預期港鐵能夠應付載客需求。

設全亞洲運動場館內最長的運動酒吧

政府今日安排傳媒參觀體育園主場館，仍在進行餘下的少量工程，包括正安裝部分大門。場館使用開合式上蓋，長150米，可防風、防雨、防噪音。場館有玻璃幕牆，觀眾可以欣賞維港景色，座位以彩色設計，展示了中文「啟德」二字。看台則參考香港大球場設計，設有平台，可供主辦賽事的機構舉辦活動，增加氣氛。場地中間鋪設真草，真草層可以捲起收走，下面有膠板保護，再下層就是人造草和混凝土。在主場館的2樓有一個運動酒吧，兩邊長度合共有約90米，是全亞洲運動場館內最長的運動酒吧，亦有模仿昔日啟德機場跳字顯示牌的佈置。