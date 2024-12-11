啟德體育園｜主場館看台座位已裝妥　據悉下月初舉辦測試賽

啟德體育園明年首季正式啟用，可容納5萬人的主場館即將落成，比賽場地已鋪設草坪，主要以紅、黃和藍色組成的看台座位亦已安裝好，椅背未如啟德體藝館般設有飲品架。場地現時仍有工程進行，包括主場館3樓的65個包廂和逾10個洗手間等尚未竣工，而亞洲最長的酒吧就設於1樓。據了解，主場館下月初將舉行測試賽。

霍啟剛：冇場地就萬萬不能

啟德主場館和體藝館下月亦會有大型表演活動，演出業協會主席許冰心稱，有一個大場地令空間運用較有彈性，業界能夠發揮創意，令舞台製作更好，從而帶動海外專業人才交流，發展得好更有望造就更多工作機會，吸引更多青年入行。她又說，過去十多年來都顯示演唱會可帶動旅遊業，舉例稱旅客日間去購物、晚上看演唱會和用膳。

立法會議員霍啟剛表示，啟德體育園的場地就如財富，「場地唔係萬能，但冇場地就萬萬不能」，形容體育園是香港的驕傲。他提到，主場之利對體育界十分重要，而業界之前想競投舉辦大型賽事時，都要顧慮香港是否有足夠場地承辦，「依家就可以大膽出去(競技)喇。」啟德體育園策略發展總監鄧竟成指，園區將成為國際級盛事「火車頭」，共同努力將辦好體育活動和盛事，成為國際盛市之都。