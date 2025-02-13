啟德體育園｜九巴指巴士總站可泊車數少後備車難迅速補位　運輸署：候命區距離3分鐘車程安排合適

啟德體育園主場館下月1日正式開幕，場館近月已舉行多次有提供散場巴士服務的大型演練，觀眾需要步行至近土瓜灣的宋皇臺道上落客區搭巴士。九巴指，從測試經驗得知兩間巴士公司共10條路線，每次散場都需要派出60至70輛巴士，惟該總站上客位連同候命區域最多只能同時停泊15至16輛巴士，附近又沒有足夠位置供其他巴士候命和及時進場，以致在車源充足下仍未能「車接車」疏散候車觀眾。

九巴在方圓3公里內候命

現時啟德體育園散場巴士的總站有10個上客位，中間亦有地方供巴士候命。九巴指出，在剛剛的演練散場已感受到巨大壓力，形容主場館可容納5萬人規模之大，在香港前所未見，惟受限於總站大小限制，兩間巴士公司即使合共安排70部巴士應付，餘下約45輛卻車不能在總站附近候命。以九巴為例，巴士需要在方圓3公里內的九龍城碼頭、九龍城世運道和九龍灣MegaBox一帶候命，加上散場時人群管制會短暫封閉部分路段，以致巴士未能及時補位上客。

九巴形容，巴士如果成功進入總站便能夠「車接車」上客，惟測試當日受有關先天限制，有路線一度接近10分鐘沒有巴士上客，散場人潮卻同時正從場館湧過來，直言九巴有能力準備更多巴士，只是車輛沒有適當位置候命。現時當局預計有兩成觀眾會乘搭巴士離開，九巴預期主場館正式開幕後將有更高比例觀眾選乘巴士離開，又預告政府屆時會再增辦兩條特別散場線，相信屆時部分路線或要共用上客位。

運輸署：將要求巴士公司改善與候命巴士溝通

運輸署回覆《am730》查詢指，宋皇臺道上落客區會分階段建造和完成，目前特別路線使用的中間部分為第一期，共設置10個巴士停車彎，當中3個彎位可同時停泊兩部巴士，另有7個可供後備巴士使用的停泊點，而上落客區第二期預計下月底完工，屆時可把現有的的士站遷往該處，騰出空間增加10個後備巴士停泊位。運輸署強調，在過往協調工作中，已就有關安排告知兩間巴士公司，又說經與警方協調後，安排兩間巴士公司在不遠處的一段世運道擺放後備巴士，該路段可容納約40部後備巴士，經巴士公司召喚後前往上落客區只需約3分鐘車程，認為有關安排合適。

在周六的演練，運輸署將安排兩間巴士公司在其中3個較長的上落客點，同時停泊兩部巴士讓乘客登車，以加快疏導人潮，並會與相關部門協調以完善交通管制措施，以及要求巴士公司進一步改善與候命巴士的溝通安排，讓在世運道停泊的後備巴士可更有效率地前往上落客區接載乘客。署方強調，十分重視巴士公司能否為啟德體育園提供高效和切合乘客需求的巴士服務，包括調配後備巴士和候車乘客排隊的安排，這正是過往演練中有關公共運輸配套安排的測試重點。