啟德體育園｜九巴指巴士總站可泊車數少　候命巴士難迅速補位無法「車接車」疏導

啟德體育園主場館下月1日正式開幕，場館近月已舉行多次有提供散場巴士服務的大型演練，觀眾需要步行至近土瓜灣的宋皇臺道上落客區搭巴士。九巴指，從測試經驗得知兩間巴士公司共10條路線，每次散場都需要派出60至70輛巴士，惟該總站上客位 連同候命區域最多只能同時停泊15至16輛巴士，附近又沒有足夠位置供其他巴士候命和及時進場，以致在車源充足下仍未能「車接車」疏散候車觀眾。

巴士在方圓3公里內候命

現時啟德體育園散場巴士的總站有10個上客位，中間亦有地方供巴士候命。九巴指出，在剛剛的演練散場已感受到巨大壓力，形容主場館可容納5萬人規模之大，在香港前所未見，惟受限於總站大小限制，兩間巴士公司即使合共安排70部巴士應付，餘下約45輛卻車不能在總站附近候命。以九巴為例，巴士需要在方圓3公里內的九龍城碼頭、九龍城世運道和九龍灣MegaBox一帶候命，加上散場時人群管制會短暫封閉部分路段，以致巴士未能及時補位上客。