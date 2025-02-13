啟德體育園｜九巴指巴士總站可泊車數少　候命巴士難迅速補位無法「車接車」疏導

啟德體育園主場館下月1日正式開幕，場館近月已舉行多次有提供散場巴士服務的大型演練，觀眾需要步行至近土瓜灣的宋皇臺道上落客區搭巴士。九巴指，從測試經驗得知兩間巴士公司共10條路線，每次散場都需要派出60至70輛巴士，惟該總站上客位 連同候命區域最多只能同時停泊15至16輛巴士，附近又沒有足夠位置供其他巴士候命和及時進場，以致在車源充足下仍未能「車接車」疏散候車觀眾。
巴士在方圓3公里內候命
現時啟德體育園散場巴士的總站有10個上客位，中間亦有地方供巴士候命。九巴指出，在剛剛的演練散場已感受到巨大壓力，形容主場館可容納5萬人規模之大，在香港前所未見，惟受限於總站大小限制，兩間巴士公司即使合共安排70部巴士應付，餘下約45輛卻車不能在總站附近候命。以九巴為例，巴士需要在方圓3公里內的九龍城碼頭、九龍城世運道和九龍灣MegaBox一帶候命，加上散場時人群管制會短暫封閉部分路段，以致巴士未能及時補位上客。
九巴形容，巴士如果成功進入總站便能夠「車接車」上客，惟測試當日受有關先天限制，有路線一度接近10分鐘沒有巴士上客，散場人潮卻同時正從場館湧過來，直言九巴有能力準備更多巴士，只是車輛沒有適當位置候命。現時當局預計有兩成觀眾會乘搭巴士離開，九巴預期主場館正式開幕後將有更高比例觀眾選乘巴士離開，又預告政府屆時會再增辦兩條特別散場線，相信屆時部分路線或要共用上客位。