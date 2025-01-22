啟德體育園｜周五測試3場館涉6.3萬人包括公務員 紀律部隊樂隊主場館表演

啟德體育園星期五(1月24日)將會舉行至今最大規模的測試，3個場館包括主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場將同時舉行測試，預計有最高容量的6.3萬人參與，包括公務員及社區團體人士，其中接近80%是公務員。主場館會進行「守護香港音樂傳城大匯演」各紀律部隊的樂隊聯合演出，歷時約1.5小時，模擬演唱會舉行。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴表示，啟德體育園已進行超過10場測試，包括運動會、測試賽、演唱會及頒獎禮等，規模、內容及人數都循序漸進增加，今次測試的人數是3個場館的上限，主要評估體育園周邊設施，在舉辦最高可容納人數活動時的承載能力，測試將分3階段，包括於傍晚6時起入場，模擬突發事件及疏散，以及自然離場。測試會由公務員、政府僱員及社區團體成員等參與，其中接近80%是公務員，包括會測試公共運輸的承載能力等，期望強化相關部門的應變能力。演練期間，往來行人路不會完全封閉，市民可以使用周邊道路乘搭港鐵。

港鐵及巴士將加強服務

體育專員蔡健斌表示，體育園場館工程已經接近完工，部分周邊設施，如休憩用地仍在進行工程，3個場地之前已進行超過一次測試及演練，認為各自準備就緒。

運輸署表示，演練當日是工作日子，進場時間與放工繁忙時間部份重叠，署方已與港鐵及巴士營辦商溝通，當日將加強服務，同時呼籲參加者不要利用私家車前往園區，園區亦不會提供上落客地點及停車場服務，應盡量乘坐公共交通工具。