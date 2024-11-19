啟德體育園｜周六據報動員5000公務員壓力測試 可獲補假惟缺席視違規

《明報》引述消息指，該日啟德體育園青年運動場將進行壓力測試，動員公務員參與演練，入場模擬觀眾，參與人數約5,000，需如同正式活動「持票」進場，港鐵亦會實施大型公眾活動安排分流人潮。政府已向多個部門內部徵召公務員，周六扮演觀眾，需預留周六下午至晚上參與，有部門指有關演練被列「職務」一部分，倘當日原本休假將可獲補假，惟不出席者視作違反《公務員事務規例》，被視為沒參與日常職務，有可能受懲處，但如懷孕、已離港或請病假可獲豁免毋須參與。

警方今日（19日）早上聯同文化體育及旅遊局、民政事務總署、運輸署和香港鐵路有限公司（港鐵公司）舉行聯合記者會，介紹周六(11月23日)啟德體育園演練的安排。

▼▼▼啟德體育園上周六舉行第二場欖球測試賽▼▼▼

政府發言人表示，確保啟德體育園順利落成啟用是未來數月的重要任務，當中部分測試和演練，如園區內3個場館及其他地方的人群管理測試，預計需動員數以萬計公務員及政府僱員參與。是次動員安排是專為體育園演練而設，並非啟動應急動員機制的「全政府動員」級別，各部門將按運作需要事先調配人手參與演練，以對公共服務的影響減至最低，詳細安排會適時通知參與人員。

工會：上周才通知太倉卒 憂日後更多額外工作

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭向《明報》指，參與者可獲發100元交通津貼，除非離港等特別理由，否則缺席將當曠工。他指政府上周才通知演練詳情太倉卒，「令不少人有微言」，認為演練非涉突發天災，可邀請公眾參與，憂公務員日後需負責愈來愈多額外工作。

