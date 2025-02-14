啟德體育園｜周日最後演練6.3萬人參與　 「離場易」便利觀眾離場乘車

「離場易」網站提供離場路線所需時間及人流密度資訊，協助觀眾選擇最適合的離場路線。(蘇文傑攝)

啟德體育園將於周日再舉行涉及綜藝活動的大型演練，會是體育園3月1日正式開幕前最後一次演練。主場館等三個場館均會使用，將有63000人參與，當中約一半為公眾人士，其餘為公務員，是最多公眾人士參與的一次。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴說，今次演練中，主場館會關閉天幕，會測試有要員或外賓到訪的場景，因應參與者的年齡更多樣化，希望從中觀察他們使用場館的情況及行為表現，以優化進場及離場的安排。

他表示，三個場館周日下午3時起開放入場，約5萬人會持票進入主場館，要經過安檢及驗票程序，至於到體藝館及青年運動場的人士不用安檢，現場屆時會播放影片，觀眾要在當日下午5時前就座，當日演練預計傍晚6時完結，當局會收集人群流向及交通數據再作分析。

體育專員蔡健斌說，當日主場館將舉行綜藝活動，由於參與團體多元化，人數及團體數目較以往多，表演及幕後工作人員達600人，期望測試製作團隊在體育園的安排是否完善。就上次演練的聲浪，事後從環保署得到的30分鐘平均值分貝為58，低於法定65分貝值。