啟德體育園｜啟德體藝館周五辦5500人演唱會　盡量配合歌迷應援安排

啟德體育園內可容納1萬人的室內體育館啟德體藝館，後日將舉行音樂會《CHILL เก่ง Music Festival》作測試，本港男團MIRROR、女團COLLAR及泰國歌手等將出席參與。政府提醒入場觀眾，專業攝影器材、尺寸大於長38厘米、闊20厘米和高30厘米的過大支持燈牌等，均不准攜帶入場，又強調在不妨礙其他園區使用者下，會盡量配合歌迷的應援活動。

音樂會《CHILL เก่ง Music Festival》將於周五晚上6時半至10時舉行，為啟德體藝館首個音樂會活動，約5,500名持票觀眾當日下午4時半起，可按指示經正門、啟德體育大道或中央廣場入口，接受安檢和進入場館。體育專員蔡健斌表示，除場館一貫禁止攜帶的飲品、食品和空樽等，今次亦應主辦單位要求，不准觀眾帶專業攝影器材和過大的支持燈牌進場，強調這與主辦單位過往於其他場地舉行的活動安排一致。

蔡健斌相信，大家都十分緊張活動的應援安排，提到支持者熟悉的「2.0燈牌」可以入場，而尺寸較大、長闊50乘39厘米的「1.0燈牌」就不可帶入場。他指，啟德體育園有跟表演歌手的主要歌迷組織聯絡，並會盡量配合、不以驅趕形式處理派燈牌和拍照等歌迷會活動，原則是不妨礙其他園區使用者，希望大家能盡情享受和欣賞演唱會，又明言歌手離場的位置不易看見，呼籲歌迷不要等候。

商戶或延長營業冀分散離場人流

毗鄰啟德體藝館的啟德零售館今日開業，啟德體育園正與個別商戶商討，在周五演唱會後延長營業時間。蔡健斌指，部分觀眾在活動結束後也有飲食需要，商戶初步對延長營業反應正面，延長多長時間則待議，又說商場開業會帶動額外人流到訪園區、吸引觀眾完場後逗留，今次測試會了解兩種人流對沖後，實際的散場交通需求為何，當晚如有需要港鐵會啟動散場列車。另外，他指今次演唱會不只測試觀眾進出的安排，還能測試舞台設備運送、安裝和表演者彩排等程序。