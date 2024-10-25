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2024-10-25 13:18:48

啟德體育園｜園區測試演練周日掀序幕　記者實測兩港鐵站進場路線 (多圖)

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啟德體育園青年運動場觀眾入口。(鍾式明攝)

啟德體育園青年運動場觀眾入口。(鍾式明攝)

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啟德體育園預計明年首季正式啟用，周日起將陸續進行不同規模活動測試和演練，首場試營運活動是在青年運動場舉辦的足總乙組聯賽西貢對黃大仙。《am730》記者在開賽前3日到場視察，並實地測試分別從港鐵屯馬綫宋皇臺站及啟德站，往返場館的路線。

▼啟德體育園青年運動場▼

啟德體育園青年運動場觀眾入口大堂。(鍾式明攝) 啟德體育園青年運動場。(鍾式明攝) 啟德體育園青年運動場。(鍾式明攝) 啟德體育園青年運動場。(鍾式明攝) 啟德體育園青年運動場。(鍾式明攝) 啟德體育園青年運動場。(鍾式明攝) 啟德體育園青年運動場。(鍾式明攝) 啟德體育園青年運動場會開始舉行測試活動後，部分工程仍會繼續進行。(鍾式明攝)

啟德體育園｜宋皇臺站步行5分鐘全程露天

政府和啟德體育園現建議前往青年運動場的公眾，應乘搭港鐵至宋皇臺站，再沿D出口步行約5分鐘前往。記者先測試這條路線，在宋皇臺站車站大堂時，可見D出口已由「宋皇臺花園」更名為「啟德體育園」，港鐵在附近亦有擺放指示牌，引導要前往園區的乘客使用出口。

到達地面時，市民只需轉右沿大直路向前行，便會到達青年運動場，全程露天，過程約需5分鐘，沿途地盤圍板已掛起搶眼紅色的指示，以箭嘴指出步往青年運動場的方向。不過，由於啟德體育園尚未正式完工，加上通道附近用地並非園區範圍，現場所見仍有一些地盤和工程正在進行，市民行經時需要留意。

▼從宋皇臺站出發路線逐格睇▼

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港鐵宋皇臺站D出口已更名為「啟德體育園」。(鍾式明攝) 港鐵宋皇臺站D出口外放有易拉架，指示往啟德體育園的方向。(鍾式明攝) 從港鐵宋皇臺站D出口轉右，會看見搶眼的紅色橫額指路。(鍾式明攝) 從港鐵宋皇臺站D出口轉右，會看見搶眼的紅色橫額指路。(鍾式明攝) 從港鐵宋皇臺站D出口轉右，會看見搶眼的紅色橫額指路。(鍾式明攝) 往來宋皇臺站D出口的通道仍有工程正在進行。(鍾式明攝) 由港鐵宋皇臺站D出口步行約5分鐘便會抵達青年運動場。(鍾式明攝)

啟德體育園｜啟德站步行14分鐘部分有蓋

記者之後測試往返啟德站的路線，若從青年運動場出發，同樣是一條直路，市民可沿啟德車站廣場前往啟德站D出口，其間會途經仍未啟用的啟德零售館，全程需時約14分鐘。當日所見，啟德站D出口的命名已經由附近住宅「OASIS KAI TAK」更名為「啟德體育園」，同時如宋皇臺站般在站內豎有指示牌，離開車站後地盤圍板同樣掛起該款紅色橫額。

與宋皇臺站出發的路線不同，啟德車站廣場部分路段為有蓋行人通道，至啟德體育園區對外一段行人路便是露天。同時，往啟德站方向離開亦可到附近住宅基座和AIRSIDE商場用餐、購物等。

▼從啟德站出發路線逐格睇▼

港鐵啟德站D出口已更名為「啟德體育園」。(羅庸軒攝) 步出港鐵啟德站D出口，同樣有搶眼的紅色橫額指路。(羅庸軒攝) 啟德車站廣場有蓋通道設有啟德體育園指示。(羅庸軒攝) 從港鐵啟德站步行往啟德體育園青年運動場，其間會經過啟德零售館。(羅庸軒攝) 啟德體育園青年運動場的售票處在入口旁。(羅庸軒攝)

啟德體育園｜新蒲崗啟德現路牌指引行人

除往返這兩個港鐵站外，政府亦已在新蒲崗和啟德一帶豎起路牌，指示行人前往啟德體育園。政府及園區雖然不鼓勵觀眾乘搭的士或私家車到場，但同時建議有需要的乘客，可以在宋皇臺站D出口附近的世運道上落車，然後再沿大直路步行往青年運動場。

對於進場路徑包括日後往主場館的中央廣場同屬露天，啟德體育園總監(策略發展)鄧竟成解釋，園區已經盡量在通道興建上蓋，但不可以每一個地方都有上蓋，相信市民出行時都會因應天氣準備雨具。

▼附近政府路牌指示▼

新蒲崗和啟德一帶已豎有指示往啟德體育園的路牌。(羅庸軒攝) 新蒲崗和啟德一帶已豎有指示往啟德體育園的路牌。(羅庸軒攝) 啟德體育園多項工程仍在進行，圖為連接主場館的「西橋」。(鍾式明攝) 啟德體育園多項工程仍在進行。(鍾式明攝) 啟德體育園青年運動場位於主場館對面。(鍾式明攝)
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