啟德體育園｜宏美黃浩霆曾洽購《am730》彈票　施永青：一開始已發現「唔對路」

西甲班霸巴塞隆拿欲租用啟德體育園卻遭拒的事件引發羅生門，自稱主辦機構的「宏美廣告娛樂集團」涉嫌電郵截圖造假。警方已拘捕一名與主辦方相關的男子，消息指他是宏美行政總裁黃浩霆。去年，黃浩霆曾洽商收購《am730》，但因支付的100萬元誠意金支票「彈票」，導致收購告吹。《am730》創辦人施永青今(17日)在電台透露，在洽商過程中一開始就已發現「唔對路」，至於是否會就彈票與警方合作，他則表示：「佢已經咁可憐，我都無謂踩多腳。」

施永青表示，最初洽購《am730》時認為「佢幫我買嘢啫，佢畀錢咪賣畀佢，佢唔畀錢都無損失」，但後來覺得「唔對路」。他曾派職員到黃浩霆的公司取文件，卻被告知無需上樓，交付時在樓下進行，讓他覺得「辦公室好似唔見得人咁」。結果真是支票時，他發現黃浩霆的辦公室是共享空間，認為黃的手法「低級、兒嬉」。交支票時，黃仍稱要等一陣，其後職員發現支票已過期。黃浩霆聲稱與銀行相熟可接受，但職員到銀行後被告知不接受該支票，也未更換。

施永青估計黃浩霆在洽購《am730》時可能受人指使，因為對方曾與部分傳媒人一同來訪，認為「普通人唔會做一件遲早穿煲、無信用的事」，相信有人給他好處。對於巴塞訪港的羅生門事件，施永青表示自己並未追究黃開空頭支票的事，認為追討浪費時間，「得不償失」，無謂與這些人糾纏。

「佢已經咁可憐，都無謂踩多腳」

被問到會否就彈票一事與警方合作，施永青回應香港法例是一單還一單，「佢(黃浩霆)已經咁可憐，我都無謂踩多腳」。至於巴塞訪港的羅生門事件，施永青指「佢係扮有實力，可以做一啲大活動，有資格辦盛事，佢嘅目標我就無謂猜估」，能夠最多起一時作用，一時作用亦很快會結束。