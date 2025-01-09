啟德體育園｜巴塞表演賽申辦方披露電郵截圖　稱園方就技術問題未能發送申請表致歉

西甲勁旅巴塞隆拿欲租用啟德體育園的事件現羅生門。園方昨稱主辦方宏美集團未交申請文件後，申辦一方昨晚補充指剛獲通知園方因電腦技術問題未有送出要求填寫表格的電郵，今日（9日）再披露相關電郵截圖。 宏美集團今日發稿補充指，自去年10月起與啟德體育園溝通，並於12月上旬接獲園方以口頭形式通知拒絕申請，遂於同月20日透過電郵再次跟進，並於12月27日與香港足球總會溝通；合作夥伴已於28日提交相關申請表格予香港足球總會。

集團續指剛於昨天晚上8時47分接獲體育園通知，表示園方於去年12月28日發出電郵，要求填寫補充資料的申請表格，因其電腦技術問題未成功送達，並在新稿附上園方昨晚向集團發出的電郵截圖。根據截圖，標題顯示為昨日（1月8日）回應集團的查詢，內容為跟進上一封發出的電郵，就因技術問題而未能於上月28日（2024年12月28日）發出一封附帶申請表格的電郵，向集團致歉。電郵未有顯示電郵下款，而發送人電郵域名前半部分，為「@kaitaksportpark」（啟德體育園）。集團表示，理解此事存在溝通問題，未來希望與啟德體育園保持密切合作，並探索合作機會。

會否改大球場作Plan B CEO稱「賣個關子先」 宏美行政總裁黃浩霆接受《am730》訪問時直言，申請表格未送達是啟德體育園內部問題，會繼續跟進事件，他稱早已與巴塞簽訂合約，若最終拉倒「損失亦只是輕微，但最重要是支持政府，希望帶來盛事予香港球迷」，又指風波發生有「澳門朋友」游說他把賽事改往澳門上演，但他已明言拒絕。黃浩霆又披露巴塞曾作讓步，願意把賽事押後8月2日舉行，惟啟德體育園已表明不會租出7月26日至8月2日檔期，至於是否被傳聞中的利物浦訪港賽「搶得檔期」，他稱不便作太多評論，但認為「如果舉辦利物浦對巴塞會最好」，對於若賽事最終未能落戶啟德，會否以「Plan B」改往香港大球場上演，黃稱「賣個關子先！」

文化體育及旅遊局表示，樂見隨著啟德體育園的落成，將有更多大型體育和娛樂項目在香港舉行。啟德體育園有限公司已就宏美集團擬租用啟德體育園場地一事作回應，局方期待有更多大型活動在啟德體育園進行。