啟德體育園｜巴塞隆拿主場館辦表演賽觸礁　體育園稱申辦公司未交文件　宏美：對方電郵未成功送達

啟德體育園回應指，曾收到宏美集團有關租用園區場地的查詢，其後有向對方要求提交申請文件，惟至今仍未收到。宏美集團其後補充指，上月上旬獲啟德體育園以口頭形式通知拒絕申請後，同月20日已透過電郵再次跟進，一周後亦有與中國香港足球總會溝通，合作夥伴並已於翌日提交相關申請表格予足總。宏美又稱，今晚剛接獲啟德體育園通知，對方在上月28日以電郵發出要求填寫補充資料的申請表格，惟因園方電腦技術問題而未成功送達。不過，足總今日下午就回應指，有關機構未有提出比賽申請。

耗資300億元興建的啟德體育園將於2025年第一季開幕，此前傳出夏天已經有多支勁旅球隊有意訪港，有報道指西甲勁旅巴塞隆拿爭取7月27日來港舉辦表演賽，惟主辦單位上月申請租用啟德體育園主場館不成功，原因是當日場地已租出，租場者有傳正是英超榜首利物浦訪港賽事的主辦方。負責牽頭邀請巴塞訪港的主辦單位宏美集團(Winman Group)確認，曾向啟德體育園申請場地供巴塞隆拿7月27日舉行表演賽，惟遭園方拒絕。

體育園：至今未收到申請文件

啟德體育園回覆《am730》指，曾經接獲宏美集團有關租用場地的查詢，其後有向對方要求提交申請文件，但至今尚未收到。園方強調，一般情況下不會評論任何有關場地租賃安排的查詢，但今次情況特殊，故提供更全面的資料。文化體育及旅遊局表示，樂見隨著園區落成將有更多大型體育和娛樂項目在香港舉行，期待有更多大型活動在啟德體育園進行。不過，宏美晚上最新表示，剛接獲啟德體育園通知其上月28日透過電郵，發出要求宏美填寫補充資料的申請表格，惟因體育園電腦技術問題而未成功送達。

足總回覆查詢就表示，未有收到過有關推廣公司提出的比賽申請，也沒有就相關的比賽作出過任何的正式建議。根據一般在港主辦收費賽事，主辦方需要獲得足總方面的批准，才可以向有關當局獲得比賽場地。

伍健稱未有與任何一方討論

對被指會與利物浦在啟德表演賽的本地球隊傑志，總領隊伍健回應《am730》就表示，球隊目前未有與任何一方作出過商討。不過他指出，主辦收費的比賽需要承擔巨大的風險，因此足總需要衡量在同一個賽期之內可否舉行多場的比賽。他又表示，近年有不少缺乏主辦賽事經驗的公司來港主辦比賽，當中包括一些元老賽。他認為足總在協調場地及賽期之中，亦需要考慮到有關的比賽對於本地足球是否有幫助，還是只是單純的一場商業表演。他又提到，畢竟歐洲大球會的比賽都會是一場盛事，但如果隔日舉行或是連續舉行，又是否具有吸引力，這應該都是足總考量的因素。

另外，一直關注盛事的新民黨立法會議員何敬康認為拒絕巴塞的申請，不會打擊香港作為盛事之都的形象。據了解巴塞及利物浦「撞期」爭奪啟德體育園主場館，何敬康指「有兩隊，但場得一個」，直言英超叫座力高於西甲，香港亦有眾多利物浦球迷。至於去年香港歷經舉辦盛事「甩轆」，有關方面汲取經驗，何敬康估計啟德體育園因考慮主辦方舉辦盛事的經驗、賽事號召力、票價、經濟效益等，或選擇向利物浦提供檔期，而巴塞亦不是「輸給小型經濟盛事」。他指「唔一定要同一日」，希望啟德體育園可向落失檔期的巴塞球隊協商，在其他日子提供場地，令各自的球迷都有機會在香港新場館欣賞愛隊上場。