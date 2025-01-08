啟德體育園｜巴塞隆拿主辦方申請主場館辦表演賽被拒　足總：機構無提出比賽申請 (更新)

耗資300億元興建的啟德體育園將於2025年第一季開幕，此前傳出夏天已經有多支勁旅球隊有意訪港，有報道指西甲勁旅巴塞隆拿爭取7月27日來港舉辦表演賽，惟主辦單位上月申請租用啟德體育園主場館不成功，原因是當日場地已租出，租場者有傳正是英超榜首利物浦訪港賽事的主辦方。主辦單位宏美廣告娛樂集團今日(8日)向傳媒發新聞稿，確認曾提出巴塞隆拿7月27日的賽事場地申請遭啟德體育園拒絕，呼籲啟德體育園管理方重新審視場地申請，促成「這場對香港體育及經濟發展具有重要意義的盛事」。足總回應就指有關機構未有提出比賽申請。 ▼▼啟德體育園主場館早前舉行首場測試賽▼▼

新聞稿稱，巴塞隆拿足球隊擬定於7月27日在港作賽，屆時包括多位國際巨星球員將隨隊，活動的目標是於啟德體育園舉辦，然而，主辦單位於上月提交的場地申請卻遭到拒絕，導致活動面臨不確定性。有傳巴塞隆拿訪港計劃與英超的利物浦「撞期」，故被指巴塞可能是今次爭場失敗。主辦單位強調，活動可吸引大量國際及本地球迷，有助帶動周邊經濟，包括交通、酒店、零售及餐飲等行業，會積極構思邀請本地足球員參賽對戰，讓他們有機會與世界頂級球員較量，從中吸取經驗，提升本地足球技術水平。同時，這場比賽也能激發香港青少年對足球的熱愛，為本地體育注入新動力。 10%門票定價港幣80元 其中計劃7月26日訓練日，主辦單位安排50%的門票免費派發予基層家庭學童及弱勢社群，在7月27日的正賽中，將10%的門票定價為每張港幣80元，讓來自不同階層的市民也能負擔得起。 主辦單位強調為減輕政府財政負擔，不向特區政府申請任何資金資助，活動的所有成本將由主辦單位全額承擔，並透過與贊助商的合作確保活動順利進行，呼籲啟德體育園管理方重新審視場地申請，促成這場對香港體育及經濟發展具有重要意義的盛事，讓香港市民有機會近距離欣賞國際足球的魅力，並推動本地體育的進一步發展。

一直關注盛事的新民黨立法會議員何敬康認為拒絕巴塞的申請，不會打擊香港作為盛事之都的形象。據了解巴塞及利物浦「撞期」爭奪啟德體育園主場館，何敬康指「有兩隊，但場得一個」，直言英超叫座力高於西甲，香港亦有眾多利物浦球迷。至於去年香港歷經舉辦盛事「甩轆」，有關方面汲取經驗，何敬康估計啟德體育園因考慮主辦方舉辦盛事的經驗、賽事號召力、票價、經濟效益等，或選擇向利物浦提供檔期，而巴塞亦不是「輸給小型經濟盛事」。他指「唔一定要同一日」，希望啟德體育園可向落失檔期的巴塞球隊協商，在其他日子提供場地，令各自的球迷都有機會在香港新場館欣賞愛隊上場。 伍健稱未有與任何一方討論 對被指會與利物浦在啟德表演賽的傑志，總領隊伍健回應《am730》就表示，球隊目前未有與任何一方作出過商討。不過他指出，主辦收費的比賽需要承擔巨大的風險，因此足總需要衡量在同一個賽期之內可否舉行多場的比賽。他又表示，近年有不少缺乏主辦賽事經驗的公司來港主辦比賽，當中包括一些元老賽。他認為足總在協調場地及賽期之中，亦需要考慮到有關的比賽對於本地足球是否有幫助，還是只是單純的一場商業表演。他又提到，畢竟歐洲大球會的比賽都會是一場盛事，但如果隔日舉行或是連續舉行，又是否具有吸引力，這應該都是足總考量的因素。 足總回覆查詢就表示，未有收到過有關推廣公司提出的比賽申請，也沒有就相關的比賽作出過任何的正式建議。根據一般在港主辦收費賽事，主辦方需要獲得足總方面的批准，才可以向有關當局獲得比賽場地。