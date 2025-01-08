啟德體育園｜巴塞隆拿7.27表演賽申請被拒 主辦單位籲重新審視

耗資300億元興建的啟德體育園將於2025年第一季開幕，此前傳出夏天已經有多支勁旅球隊有意訪港，有報道指西甲勁旅巴塞隆拿爭取7月27日來港舉辦表演賽，惟主辦單位上月申請租用啟德體育園主場館不成功，原因是當日場地已租出，租場者有傳正是英超榜首利物浦訪港賽事的主辦方。主辦單位宏美廣告娛樂集團今日向傳媒發新聞稿，確認曾提出巴塞隆拿7月27日的賽事場地申請遭啟德體育園拒絕，呼籲啟德體育園管理方重新審視場地申請，促成「這場對香港體育及經濟發展具有重要意義的盛事」。

新聞稿稱，巴塞隆拿足球隊擬定於7月27日在港作賽，屆時包括多位國際巨星球員將隨隊，活動的目標是於啟德體育園舉辦，然而，主辦單位於上月提交的場地申請卻遭到拒絕，導致活動面臨不確定性。主辦單位強調，活動可吸引大量國際及本地球迷，有助帶動周邊經濟，包括交通、酒店、零售及餐飲等行業，會積極構思邀請本地足球員參賽對戰，讓他們有機會與世界頂級球員較量，從中吸取經驗，提升本地足球技術水平。同時，這場比賽也能激發香港青少年對足球的熱愛，為本地體育注入新動力。

10%門票定價港幣80元

其中計劃7月26日訓練日，主辦單位安排50%的門票免費派發予基層家庭學童及弱勢社群，在7月27日的正賽中，將10%的門票定價為每張港幣80元，讓來自不同階層的市民也能負擔得起。

主辦單位強調為減輕政府財政負擔，不向特區政府申請任何資金資助，活動的所有成本將由主辦單位全額承擔，並透過與贊助商的合作確保活動順利進行，呼籲啟德體育園管理方重新審視場地申請，促成這場對香港體育及經濟發展具有重要意義的盛事，讓香港市民有機會近距離欣賞國際足球的魅力，並推動本地體育的進一步發展。