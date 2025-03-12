啟德體育園｜永東巴士增14條跨境線　直達14個大灣區城市

為方便觀眾往返啟德體育園欣賞賽事及演出，香港永東巴士開通了14條來往啟德體育園及大灣區的跨境巴士路線，包括往返深圳、廣州、佛山等14個大灣區城市。(永東旅行社FB)

啟德體育園3月1日正式開幕，除了月底的國泰/匯豐香港國際七人欖球賽，亦有4月Coldplay演唱會，還有謝霆鋒、周杰倫、林俊傑等舉行個唱。為方便觀眾往返啟德體育園欣賞賽事及演出，香港永東巴士開通了14條來往啟德體育園及大灣區的跨境巴士路線，包括往返深圳、廣州、佛山等14個大灣區城市。

啟德體育園指定跨境巴士營運代理商永東巴士周二（3月11日）宣佈，開通14條由啟德體育園往返大灣區的直通巴士線，即日起投入服務。14條直通巴士線由啟德體育園開出，並經過深圳灣口岸往返深圳、廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山、鶴山、九江/西樵、清遠、肇慶14個大灣區城市。

直通巴士線每日提供固定班次服務，以廣州線為例，由廣州正佳廣場往啟德體育園有7班車，頭班車於早上6點25分出發，10時半抵達啟德體育園。尾班車由啟德體育園返廣州正佳廣場於晚上8時開出，近12時抵達，單程票價100元，來回票價優惠價為170港元。

特別班次演唱會散場後半小時開出

啟德體育園有演唱會活動時，永東巴士會加開特別「演唱會散場班車」服務，觀眾在活動結束後，可直接搭車返大灣區，特別線目的地包括皇崗口岸、廣州、佛山、番禺、中山、大良、江門。發車時間是演唱會實際散場後約20分鐘。上述永東巴士路線上落車店，位於啟德主場館的旅遊巴上落客區的8/9號位，即H閘口對出，並於全日24小時運作，觀眾可乘搭扶手電梯至G層前往。