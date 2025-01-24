啟德體育園｜消息指3.1開幕辦大型表演 據報「四大天王」難集齊登台(更新)

消息指，啟德體育園將於3月1日開幕，屆時將會在主場館舉行大型表演，表演單位和安排有待公布。《明報》聞風筆動今日專欄亦指，預料屆時將有中央官員來港主禮，港府已邀請了中央電視台協助製作。

料京官來港主禮 邀請中央電視台助陣

至於外界一直盛傳「四大天王」張學友、劉德華、黎明、郭富城將出席開幕表演，報道引港府消息表示難以「集齊」四大天王，估計只有個別天王參與演出，其中預料在內地最負盛名的劉德華演出機會最高。