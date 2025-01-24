啟德體育園｜消息指3.1開幕辦大型表演 據報「四大天王」難集齊登台(更新)

消息指，啟德體育園將於3月1日開幕，屆時將會在主場館舉行大型表演，表演單位和安排有待公布。《明報》聞風筆動今日專欄亦指，預料屆時將有中央官員來港主禮，港府已邀請了中央電視台協助製作。
料京官來港主禮 邀請中央電視台助陣
至於外界一直盛傳「四大天王」張學友、劉德華、黎明、郭富城將出席開幕表演，報道引港府消息表示難以「集齊」四大天王，估計只有個別天王參與演出，其中預料在內地最負盛名的劉德華演出機會最高。
今晚舉行大型演練逾6萬人參與
體育園今晚6時起會再舉行大型演練，同時開放主場館、體藝館及青年運動場，測試3個場地同時進場，以及模擬有突發情況要緊急散場，及同時離場等不同場景。演練動員逾六萬人參與，包括公務員、家屬及地區團體等，達到園區最高容納人數。
港鐵將加密屯馬綫班次
為配合今日(24日)晚上啟德體育園舉行的演練活動，港鐵將於屯馬綫宋皇臺站和啟德站相應調整車站安排和列車服務。一如其他大型公眾活動，活動散場時人數眾多，當局及車站或會實施人群管理措施，乘客有可能需要額外等候時間，在站外輪候分批進入車站。
港鐵將會提升客流管理措施規模及列車服務，包括：
- 屯馬綫列車服務將會加密至早上繁忙時間相若水平，亦會安排「空載列車」候命，適時調整服務
- 於晚間觀眾離場時段，適度加密東鐵綫及觀塘綫班次。
- 加派車站人手協助乘客，並於晚間特定時段，特別是觀眾離場時，啟德站B、C及D出入口將「只作入站」，啟德站A出入口將「只作出站」。宋皇臺站的D出入口「只作入站」。
港鐵呼籲乘客為行程預留充裕的交通時間，等候進入車站時保持忍讓和耐心，並遵從警方及車站人員指示。