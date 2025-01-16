啟德體育園｜涉偽造園方電郵 訛稱記者勒索 警拘一名男子 消息：被捕人為宏美董事黃浩霆

【22:00更新】警方今日(16日)以行使虛假文書」及「虛報有人犯罪」等罪拘捕1名本地男子，他涉嫌在計劃舉辦國際足球賽事期間使用虛假文件。據了解，被捕人為宏美董事黃浩霆。 網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪今晚表示，被捕人在1月9日向傳媒發放新聞稿，聲稱申請場地遭拒，並收到啟德體育園的致歉電郵，通知因技術問題未能夠向他以電郵傳送場地申請表格，涉案人亦在同一份新聞稿中，公開電郵內容。本月11日，被捕人向警方報案，指有記者訪問他相關事情後，以電郵向他勒索1,000萬元，否則便會報道其公司的負面新聞，又會傷害他和他的家人。

疑不滿傳媒對其報道 欲向對方施壓 經深入調查後，警方發現被捕人所發布、聲稱由啟德體育園發出的電郵，以及所謂記者向他發出的勒索電郵，均屬偽造。他向其他本地機構提議舉辦國際足球賽事期間，亦涉嫌使用虛假文書，以博取信任和支持。警方不排除有人以為自己有能力促成國際賽事，惟最終經驗不足和安排失當，企圖推卸責任，並誤導傳媒，以假電郵轉移公眾目光。同時亦因為不滿意傳媒對他的報道，利用報假案的方式，向對方施壓。警方會繼續循多個方向調查。

---------------------------------------------------------- 巴塞隆拿欲租用啟德體育園的事件早前現羅生門，事件再有新進展。自稱是巴塞訪港賽事主辦方的「宏美集團」欲安排該支西甲勁旅7月27日於啟德體育園踢熱身賽被拒，消息指商業罪案調查科已拘捕宏美集團行政總裁黃浩霆，涉嫌偽造體育園假郵件，警方拘捕一名男子涉嫌「行使虛假文書」及「虛報有人犯罪」，晚上將交代案情。啟德體育園回覆傳媒查詢則指，如有需要，樂意配合警方調查工作，會繼續以認真及專業態度，處理各項租賃申請。 電郵截圖疑造假 此前報道指，啟德體育園澄清未收到申請文件，但宏美其後反駁稱，獲體育園通知，園方因電腦技術問題未送出要求補充資料的電郵，且於本月9日透過公關公司向傳媒發放一幅聲稱是由啟德體育園發出的電郵截圖，園方及後就該幅截圖翻查所有紀錄，發現園方從未發出相關電郵，故懷疑是「假圖」，遂在本周初報警。商業罪案調查科接手調查，據悉拘捕一名與宏美相關人士。