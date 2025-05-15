啟德體育園｜演唱會屢現視線受阻爭議 消委會倡主辦長遠增虛擬實境視圖

本港最近有多場大型演唱會舉行，其中在啟德體育園上演的Coldplay和謝霆鋒演唱會均出現「視線受阻」爭議。消委會表示，全部投訴人雖然均揀選了「視線受阻」門票，最終領取的門票亦相符，但事件反映出購票過程有關座位是否屬「視線受阻」的標示明顯未夠清晰，才會令部分購票人士難以察覺而引起糾紛。
消委會在新一期《選擇》月刊提到，演唱會對觀眾是包含聲音、畫面、燈光、舞台效果的沉浸式體驗，在短短數小時內親身感受偶像魅力，若其坐在座位上無法清楚看到舞台，「這種失望實在無法用金錢彌補。」消委會建議，主辦單位在策劃和安排座位時，需多加考慮觀眾需求和感受，確保每位觀眾都能享受清晰視野，又說場地布局應充分考慮座位的視線範圍，避免被障礙物遮擋。
售票方面，消委會認為主辦單位及售票平台在售票時應提供詳細座位表，明確告知消費者座位的具體位置、障礙物位置，以及可能存在的視線問題，同時為「視線受阻」座位的票價提供大幅度折扣，為消費者提供多一個知情選擇。長遠而言，主辦單位在資源許可的情況下可考慮提供座位的虛擬實境視圖，讓觀眾購票前可預覽每個座位的視野情況。
消委會指，舉辦大型活動涉及不少細節，環環緊扣，若當中某些環節有「甩漏」便容易惹起爭議。除「視線受阻」外，近期部分活動爭議包括演唱會門票印錯日子或資料、足球明星表演賽的簽名活動有球星提早離去，以及粉絲見面會出現福利安排不周情況，令捧場粉絲大為掃興。消委會稱，主辦單位應從這些事件汲取經驗，提升整體服務質素，不僅要從速解決座位視線問題，還需在活動策劃、場地規劃、票務安排等各方面進行全面提升，確保每位觀眾都能夠有愉快體驗，才能真正保障消費權益、增強消費者信心，促進盛事經濟蓬勃發展。