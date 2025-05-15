啟德體育園｜演唱會屢現視線受阻爭議 消委會倡主辦長遠增虛擬實境視圖

早前Coldplay演唱會出售視線受阻門票，被指過程中沒有向顧客提供足夠提示，有報道指謝霆鋒演唱會亦出現同樣情況。(THREADS)

本港最近有多場大型演唱會舉行，其中在啟德體育園上演的Coldplay和謝霆鋒演唱會均出現「視線受阻」爭議。消委會表示，全部投訴人雖然均揀選了「視線受阻」門票，最終領取的門票亦相符，但事件反映出購票過程有關座位是否屬「視線受阻」的標示明顯未夠清晰，才會令部分購票人士難以察覺而引起糾紛。

消委會在新一期《選擇》月刊提到，演唱會對觀眾是包含聲音、畫面、燈光、舞台效果的沉浸式體驗，在短短數小時內親身感受偶像魅力，若其坐在座位上無法清楚看到舞台，「這種失望實在無法用金錢彌補。」消委會建議，主辦單位在策劃和安排座位時，需多加考慮觀眾需求和感受，確保每位觀眾都能享受清晰視野，又說場地布局應充分考慮座位的視線範圍，避免被障礙物遮擋。