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2025-05-13 12:12:54

啟德體育園｜綠色和平促請設立重用杯系統　成為環保「世一」場館

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綠色和平促請啟德體育園設立重用杯系統，成為環保「世一」場館（陳芷晴攝）

綠色和平促請啟德體育園設立重用杯系統，成為環保「世一」場館（陳芷晴攝）

啟德體育園啟用以來，已舉辦多項盛事。不過，綠色和平推算單是七人欖球賽三日賽事已派發約51萬隻即棄杯，促請體育園盡快設立重用杯系統，成為環保「世一」的場館。

促政府協助建立重用杯先導計劃

綠色和平今早在政府總部外請願，並向文化體育及旅遊局局長羅淑佩發公開信。信中指曾兩度去信啟德體育園，提倡設立重用杯系統，但對方答非所問，其後更加不再回覆。綠色和平推算體育園每年會產生數百萬件即棄餐具，11月舉行的全國運動會部分項目會在體育園舉行，而在7月則有英超三支勁旅在體育園舉行表演賽。綠色和平指出3支英超勁旅利物浦、阿仙奴和熱刺均著重環保概念，其主場都有提供重用杯服務。綠色和平減廢項目主任譚穎琳直指體育園的硬件可說是「世一」，希望環保方面亦可以是「世一」。她促請政府趁這兩個盛事，協助體育園建立重用杯先導計劃，未來再變成恆常措施，讓園方在環保上「追落後」，舉辦「綠色盛事」可成為宣傳香港的良機，「說好香港綠色故事」。

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體育園開幕前動員大量公務員參與演練，共花費約1,450萬元車馬費。綠色和平指出政府可撥出低於車馬費的1,000萬元，於體育園設立低成本、高效益的重用杯系統，半數用作購買杯和設立清洗系統等，餘下半數用作將系統擴展至其他政府場地。

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