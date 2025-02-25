啟德體育園｜網上聲稱有開幕禮門票出售 3男女涉企圖詐騙被捕最細16歲

啟德體育園周六(3月1日)舉行開幕典禮，售價10元的8500張門票上周五(2月21日)開售，半小時內即售罄，及後網上各個交易平台湧現「黃牛黨」，出現「放票」、「求票」等帖文，部分價格炒至每張門票數百元，最貴炒至1800元。文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前呼籲巿民小心防騙，並指局方已與警方聯絡，會對炒賣門票情況有行動。 不排除有更多人被捕 警方今日(2月25日)公布，以涉企圖詐騙拘捕兩男一女，涉及賣假開幕門票，東九龍總區刑事部警司黃奕隆、署理總督察劉啟彥及文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌向傳媒簡報案情，指拘捕兩女一男涉嫌企圖詐騙，涉炒賣啟德體育園開幕禮門票。三人已獲保釋候查，待三月下旬報到，警方行動仍繼續，不排除有更多人被捕。

未有跡象顯示有組織犯案 警方指2月21日接報，有不法分子涉嫌在2月21至22日期間，於網上平台聲稱出售啟德體育園3月1日開幕禮門票，定價達每張港幣100至2000元，遠超原本10元定價。警方隨後鎖定三名賣家，於周一（24日）晚上展開行動，以「企圖詐騙」罪名拘捕一男兩女，年齡由16至33歲，報稱學生及化妝師。警方指在三名被告人電話中亦發現轉售門票平台的資料，惟其中兩人聲稱出售的電子換領券並不存在，另1人的電子換領券是否可以兌換成實體票則有待調查，目前未有跡象顯示三人是有組織犯案，3人出售的門票沒在市場流出，暫時亦未見有門票以上述途徑出售。

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌提醒市民，早前在城市電腦售票網出售的是「具名電子換領劵」，必須具名換領實體票方可入場，換領時要核實身份，如身份與電子換領券上的名字不同，則無法換領實體門券。警方指電子換領券兌換實體票後，如轉贈家人沒有問題，但並非高價出售予他人。至於實體票上沒有具名，入場時無法核對身份，蔡健斌稱考慮到開幕禮的門票是可以轉贈親友，故不用核對實體票及入場人士身份。 鄭泳舜冀部門關注未來數天「炒黃牛」情況 民建聯民政及文化體育事務發言人鄭泳舜表示，支持警方在文化體育及旅遊局的協助下迅速執法，相信警方高調執法可對違法行為起到強而有力的阻嚇作用，但啟德體育園距正式開幕尚有數天，不排除售賣假票或黃牛票等不法行為可能繼續發生，他期望相關部門繼續密切關注情況。他亦指出，過去在大型演唱會和大型體育盛事售票時，常見炒賣黃牛和出售假門票的情況，建議警方成立專責隊伍，透過不同途徑，包括放蛇行動，持續打擊網上黃牛及假門票售賣等不法行為。