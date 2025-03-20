啟德體育園｜羅淑佩：桌球逐客風波非罪無可恕 園方高層不少外籍人士需適應

談及桌球賽「逐客風波」，當晚在場觀賽的羅淑佩憶述首場賽事舉行至晚上10時許，已向下屬查詢一旦超時的安排，獲回覆稱主辦方和園方會有決定，她當時估計即使繼續比賽，也可如紅館處理演唱會超時的方式處理，「唔會特別好擔心處理唔到」。她其後在家收看直播，發現場內安排觀眾離開，並從下屬口中得悉「逐客」事件，「咁唔係好得喎，佢哋諗住點㗎？」(大會圖片)

啟德體育園開幕以來先後發生世界格蘭披治桌球大獎賽「逐客風波」以及無票者「後門入場」事件。文化體育及旅遊局長羅淑佩接受《明報》專訪時形容是「低級錯誤」，她認為事件是由於賽事主辦方與園方的溝通「唔係好對到嘴」，但並非「罪無可恕」，只要事前有良好應變計劃就可避免重蹈覆轍，最重要是「經一事長一智」。

談及桌球賽「逐客風波」，當晚在場觀賽的羅淑佩憶述首場賽事舉行至晚上10時許，已向下屬查詢一旦超時的安排，獲回覆稱主辦方和園方會有決定，她當時估計即使繼續比賽，也可如紅館處理演唱會超時的方式處理，「唔會特別好擔心處理唔到」。她其後在家收看直播，發現場內安排觀眾離開，並從下屬口中得悉「逐客」事件，「咁唔係好得喎，佢哋諗住點㗎？」

她舉例稱，園方管理層有不少外籍人士，若他們不懂如何演繹本地法例，包括環境相關法例等，可盡早向局方求助，認為即使體育園管理者在海外具豐富經驗，但到本港工作時仍需適應。

如發生事故須即時聯絡到高層 要求盡快物色發言人

行政長官李家超日前提出文體旅局需要與體育園設立恆常會議機制，園方亦要設立處理應急或突發事件機制以及發言人機制。羅淑佩認為，參考今次桌球逐客風波，認為高層次處理機制，必須涉及發生事故後可即時聯絡高層，活動主辦方及園方也需要有高層對接，而高層的決定亦必須能傳遞至前線員工。至於體育園發言人機制，她引述有媒體反映，現時園方負責傳媒聯絡的代表未必完全知道最高層決定，或者「說話不夠權威」，重申已要求園方盡快物色發言人，相信具一定傳媒經驗者會較有優勢。