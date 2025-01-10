啟德體育園｜衞生署診所人員需早收工赴演練 病人被逼改預約檢查日期

耗資300億元興建、可容納多達5萬人的啟德體育園將於第一季開幕，公務員事務局局長楊何蓓茵此前表示，本月24日及2月4日主場館將舉行兩場大型演練，模擬於傍晚舉行大型活動以及晚上散場的情境。預料每場均需要派出數萬位公務員參與。公務員事務局特別提前通知所有政策局和部門，為派員參與演練作出超前部署，妥善安排人手調配，及早通知需參與的同事，確保對公共服務的影響減至最少。惟《文匯報》今日報道，有病人反映衞生署個別分區診所抽調前線人員參與演練，導致部分病人的預約要改期。衞生署承認，在有關人士同意而滿意的情況下，調整了十多宗定期健康檢查的預約日期。

主場館1.24、2.4辦演練 每場數萬公務員參與

報道指該名病人表示，早前接獲衞生署門診的職員通知，原訂本月24日傍晚的預約要改期，經追問下職員「隱晦」透露因與啟德演練有關，對此感不解，「公務員有十幾萬，應抽調後勤及不影響公共服務的人員去演練才對，尤其睇病服務，病人也不是說改期就改到期。」

十多個個案調整預約日期 需提前1.5至2.5小時下班

據指啟德演練需要招募數萬名來自紀律部隊、建築署、康文署、衞生署等人員參與，一般需當晚8時前到場，故部分參與的公務員要提前在傍晚下班往現場，令個別公眾服務受到影響。以衞生署診所為例，普遍服務時間至傍晚5、6時，各區參加演練的人員需提前1.5至2.5小時下班趕赴到場，導致有零星診所的病人被迫改期。