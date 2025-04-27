啟德體育園：謝霆鋒 KPOP演唱會共吸18萬樂迷 充分展現了體育園專業能力｜謝霆鋒演唱會2025

啟德體育園（體育園）接連成功配合主辦方舉辦多場國際及本地音樂盛事﹗一連四日(4月24至27日）的《宏利呈獻 Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》，今天於啟德主場館圓滿舉行。一浪接一浪的音樂會包括4月26日於啟德體藝館舉行的《JUST US Live in Hong Kong》K-Pop 演唱會，吸引眾多「韓迷」齊集啟德體藝館，近距離接觸多位人氣韓國歌手。這兩場音樂盛會成功舉行，合共吸引超過18萬名來自全球及香港的樂迷到訪體育園，充分展現了體育園團隊靈活與務實兼備的承辦能力，為各項世界級盛事提供了完美的舞台，滿足表演者及樂迷的期待！

是次園方巧妙運用兩個場地的特點，精心策劃活動入場及離場時間、靈活調配設施及通道安排，並通過有效的人群管理，成功同時承接兩場具規模的音樂盛事，為觀眾帶來流暢的觀賞的體驗，所有觀眾亦可在完場後 45 分鐘內乘搭公共交通工具離開園區。因此，不論是擁有 5 萬個座位的啟德主場館，還是可容納一萬名觀眾的啟德體藝館，這裡都是舉辦國際大型盛事的理想地點，讓不同風格的表演在此交融。

充分展現了體育園專業能力

啟德體育園行政總裁莊澤基表示，作為香港最大的綜合體育及娛樂新地標，啟德體育園歡迎來自全球各地的表演者選擇體育園作為他們的舞台。致力於提供世界級的場地設施，並通過高效的大型活動管理。