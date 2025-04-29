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2025-04-29 22:14:59

啟德體育園｜議員稱盛事觀眾完場「急急腳」離開未留下消費　政府：商戶做生意也要警醒「做好本分」

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有議員關注在啟德體育園活動完場後，觀眾均是「急急腳」離開而未有留下消費。(資料圖片／林俊源攝)

有議員關注在啟德體育園活動完場後，觀眾均是「急急腳」離開而未有留下消費。(資料圖片／林俊源攝)

啟德體育園3月正式開幕後，已先後舉辦多場演唱會和體育賽事。在立法會一個委員會，A4聯盟楊永杰稱觀察到大型活動結束後，觀眾第一反應並非留下消費，而是「急急腳」離開場館附近再消費，認為情況並不理想，因此需要讓觀眾知道有哪些地方可以消費。他舉例稱，從港鐵宋皇臺站D出口離開，原來對面B出口已經是美食區，「一步之隔之嘛但唔係好多人知」，建議大會可向入場人士派發小冊子，甚至在車站放二維碼提供吃喝玩樂資訊等。他又建議，啟德體育園可與航空公司或高鐵等合作推出優惠套票，要求在香港逗留指定日數便可享廉價機票或車票，冀帶動本港餐飲和酒店業等收益。

楊永杰認為，啟德體育園觀眾散場後直接離開的情況並不理想。(資料圖片) 陳沛良建議設立免費穿梭巴士，接載啟德體育園觀眾到九龍城消費。(資料圖片) 劉震稱，一般都是盡量鼓勵大型活動觀眾乘搭公共交通工具到場，以免對區內交通造成太大影響。(資料圖片) 啟德體育園今年3月正式開幕。(資料圖片／林俊源攝) 有議員關注啟德體育園舉行盛事後，觀眾未能帶動周邊社區經濟。(資料圖片／蘇文傑攝) 有議員認為目前啟德體育園疏散觀眾十分順暢甚至「太過快」。(資料圖片／鍾式明攝)

陸瀚民稱觀眾疏散「太過快」

選委界陳沛良就指現場公共交通配套適當，但從私家車停泊處步行往返場館就有點遠，並需要經過一大段露天路段，又稱到場視察當日發現遠至土瓜灣翔龍灣一帶的上落客區，有很多私家車都是中港牌甚至內地的「藍牌車」，建議長遠應設立合適的私家車上落客區，方便乘客更快捷前往場館。他又笑言，當日活動後也是心急想走，「自己都冇諗過繼續留喺度消費」，因園區內部分店舖已經打烊，即使到九龍城又要步行兼不知食肆是否已關門，認為要做多些少溝通，甚或建議設立免費穿梭巴士接載觀眾到九龍城消費。

選委界陸瀚民就表示，以往社會擔心如何有效疏導離場觀眾人流，結果現時散得十分順暢甚至是「太過快」，「都係希望大家搭呢一架巴士就去邊度散，地鐵就呢度，去唔到就去下一個站邊度上」，全部都是協助觀眾離開園區，在場指示牌也只是引導觀眾離開。他認為既然現時運作順暢，當局便是時候帶動他們在區內消費，例如增設食肆和消費相關指示牌。

▼謝霆鋒為首個本地歌手在啟德主場館開演唱會▼

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謝霆鋒是首個在啟德體育園主場館開演唱會的本地歌手。(資料圖片) 謝霆鋒是首個在啟德體育園主場館開演唱會的本地歌手。(資料圖片) 謝霆鋒是首個在啟德體育園主場館開演唱會的本地歌手。(資料圖片) 謝霆鋒是首個在啟德體育園主場館開演唱會的本地歌手。(資料圖片) 謝霆鋒是首個在啟德體育園主場館開演唱會的本地歌手。(資料圖片)

劉震：商戶要自行發掘商機

文化體育及旅遊局副局長劉震指，如要推動地區經濟便要組織當地商戶，民政事務總署和議員們也可以幫手，再由當局提供支援和連結。不過他指出，商戶做生意本身也要警醒，曾聽過有言論稱不知道正舉行Coldplay演唱會，「唔係所有嘢都要送到埋口你先食嘅，你自己都要去發掘下，如果你自己都唔去發掘商機，冇人幫到你，其實自己都要做好本分。」私家車泊位方面，他說每當啟德體育園主場館有活動的日子，一般都是盡量鼓勵公眾以公共交通工具到場，以免對區內交通造成太大影響。他又同意可研究改善疏散觀眾的安排，如引導他們到區內其他地方或特色商戶等。

另外，旅遊界姚柏良稱自啟德體育園正式啟用以來，很多大型盛事都十分成功並吸引到不少旅客，關注如何令旅客在港逗留更長時間，甚至令他們體驗周邊的歷史文化古蹟、景點等。劉震回應稱，政府和旅遊界都希望旅客能在港停留更長時間，提到政府願意與業界配合，負責「搭台」的角色，至於「唱戲」部分就要交由業界，「唱得好，旅客先會停留」，甚至配合業界需要而考慮拆牆鬆綁。

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