啟德體育園｜議員稱盛事觀眾完場「急急腳」離開未留下消費　政府：商戶做生意也要警醒「做好本分」

啟德體育園3月正式開幕後，已先後舉辦多場演唱會和體育賽事。在立法會一個委員會，A4聯盟楊永杰稱觀察到大型活動結束後，觀眾第一反應並非留下消費，而是「急急腳」離開場館附近再消費，認為情況並不理想，因此需要讓觀眾知道有哪些地方可以消費。他舉例稱，從港鐵宋皇臺站D出口離開，原來對面B出口已經是美食區，「一步之隔之嘛但唔係好多人知」，建議大會可向入場人士派發小冊子，甚至在車站放二維碼提供吃喝玩樂資訊等。他又建議，啟德體育園可與航空公司或高鐵等合作推出優惠套票，要求在香港逗留指定日數便可享廉價機票或車票，冀帶動本港餐飲和酒店業等收益。

陸瀚民稱觀眾疏散「太過快」 選委界陳沛良就指現場公共交通配套適當，但從私家車停泊處步行往返場館就有點遠，並需要經過一大段露天路段，又稱到場視察當日發現遠至土瓜灣翔龍灣一帶的上落客區，有很多私家車都是中港牌甚至內地的「藍牌車」，建議長遠應設立合適的私家車上落客區，方便乘客更快捷前往場館。他又笑言，當日活動後也是心急想走，「自己都冇諗過繼續留喺度消費」，因園區內部分店舖已經打烊，即使到九龍城又要步行兼不知食肆是否已關門，認為要做多些少溝通，甚或建議設立免費穿梭巴士接載觀眾到九龍城消費。 選委界陸瀚民就表示，以往社會擔心如何有效疏導離場觀眾人流，結果現時散得十分順暢甚至是「太過快」，「都係希望大家搭呢一架巴士就去邊度散，地鐵就呢度，去唔到就去下一個站邊度上」，全部都是協助觀眾離開園區，在場指示牌也只是引導觀眾離開。他認為既然現時運作順暢，當局便是時候帶動他們在區內消費，例如增設食肆和消費相關指示牌。 ▼謝霆鋒為首個本地歌手在啟德主場館開演唱會▼