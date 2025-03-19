啟德體育園｜議員關注連串「甩轆」 羅淑佩：園方正尋發言人冀七欖消息發放得更好

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，就啟德體育園啟用初期的情況，已向營運公司管理層表達高度關注，並指示要迅速調整體制，包括優化決策、溝通及處理突發事件機制，亦要求改善員工的敏感度及向外發放信息的安排，包括設立專職發言人，以加強公眾對啟德體育園的認知和信心。
重申桌球賽趕客非常不理想
羅淑佩在立法會大會上重申，早前舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，首日賽事未結束，觀眾就被要求離場的事件非常不理想，而營運公司及主辦單位其後調整安排，令比賽順利完成，觀眾及球手都滿意場館安排。至於有報道指，開幕日懷疑有人未有持票而進入場地，營運公司已翻查紀錄並將個案轉交執法機關處理。
選委界議員謝偉俊說，當局與啟德體育園演練多次，但「甩轆」頻繁，而七欖賽事即將舉行，有酒吧業界原本打算在園區附近舉行香港酒吧文化節，但最終未能成事，關注政府如何平衡保安需要和參與者體驗的樂趣。實政園桌的田北辰亦說，七欖比賽期間極可能出現突發事件，關注當局有無處理突發事件的機制內容。
風險無可能減至零
羅淑佩回應說，政府責任是將風險減至最低，但風險無可能減至零，而政府下達要求後，啟德體育園公司已積極尋找發言人，會建立相關制度，她期望在今次七欖賽事會有更好的消息發放。她又表示，在制訂預案時，政府一如既往有與園方、主辦方通力合作，緊密溝通，希望辦好今次七欖賽事。
酒吧文化節未成事 當局無收過申請
至於酒吧文化節未能成事方面，羅淑佩說，對於有關人士提出可能無足夠時間申請牌照，她已親身向有關部門查詢，部門稱無收過申請；又說如果有關人士提出後，本屆政府在促進舉辦盛事的大前提下會盡力協助。
原文刊登於 香港電台