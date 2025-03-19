啟德體育園｜議員關注連串「甩轆」 羅淑佩：園方正尋發言人冀七欖消息發放得更好

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，就啟德體育園啟用初期的情況，已向營運公司管理層表達高度關注，並指示要迅速調整體制，包括優化決策、溝通及處理突發事件機制，亦要求改善員工的敏感度及向外發放信息的安排，包括設立專職發言人，以加強公眾對啟德體育園的認知和信心。

重申桌球賽趕客非常不理想

羅淑佩在立法會大會上重申，早前舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，首日賽事未結束，觀眾就被要求離場的事件非常不理想，而營運公司及主辦單位其後調整安排，令比賽順利完成，觀眾及球手都滿意場館安排。至於有報道指，開幕日懷疑有人未有持票而進入場地，營運公司已翻查紀錄並將個案轉交執法機關處理。