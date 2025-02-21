啟德體育園｜開幕禮公開發售8500張門票　約半小時售罄

《am730》記者實測準時登入售票網站，最初顯示需輪候約69分鐘才能進入購買程序。而在公開發售約半小時後，8,500張門票已經售罄。

四大天王仍有望個別現身？ 賣關子可能出現「特別嘉賓」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩更加「賣關子」，指「四大天王」不會同台演出，但個別「天王」相當支持或有關注開幕禮。她今早在電台節目指，除了已公布的演出名單外，可能會出現「特別嘉賓」，觀眾可以期待，但現時要「賣關子」。而出席的運動員亦可能會與觀眾玩遊戲，令觀眾有更大參與度。

當日傍晚6時半在主場館，將舉行長約1.5小時的開幕典禮，舉行大型舞蹈、體育和歌唱表演等。內地及本地的跨文化藝術界精英將會參與演出，藝人歌手包括容祖兒、甄子丹、朱玲玲、林子祥、葉倩文、葉麗儀、Gin Lee李幸倪、MC張天賦及內地歌手李宇春、張杰。體育界代表包括「劍后」江旻憓、羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪、乒乓球代表杜凱琹；國家乒乓球代表樊振東、羽毛球前「世一」林丹等。香港舞蹈團、香港中樂團、本地小提琴家和龍獅團體等，當晚同樣會參與演出。

▼啟德體育園主場館年初起舉行測試賽▼