啟德體育園｜開幕禮明晚舉行　禁帶大型攝影器材等進場

啟德體育園開幕典禮明日(1日)舉行，體育專員蔡健斌表示，觀眾必須持實體票才可入場，呼籲已購買換領券的市民，明天下午3時前換票，而專業攝影器材、超過35厘米的長雨傘及水樽，不可以帶入場。各主辦方會因應活動性質擬定違禁品清單，有關人士必須留意主辦方公布。

「離場易」會繼續推行

警方表示，「離場易」會繼續推行，可提供即時離場資訊，並將加入至「智方便」及體育園的應用程式。啟德零售館的泊車位不會在舉行大型活動時開放，園區附近的泊車位大部分在活動開始前兩小時已滿，離場時也要讓特別巴士路線先行，因此呼籲入場市民不要駕車前往，盡量使用公共交通工具。