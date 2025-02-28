啟德體育園｜開幕禮明晚舉行　禁帶大型攝影器材等進場

啟德體育園開幕典禮明日(1日)舉行，體育專員蔡健斌表示，觀眾必須持實體票才可入場，呼籲已購買換領券的市民，明天下午3時前換票，而專業攝影器材、超過35厘米的長雨傘及水樽，不可以帶入場。各主辦方會因應活動性質擬定違禁品清單，有關人士必須留意主辦方公布。
「離場易」會繼續推行
警方表示，「離場易」會繼續推行，可提供即時離場資訊，並將加入至「智方便」及體育園的應用程式。啟德零售館的泊車位不會在舉行大型活動時開放，園區附近的泊車位大部分在活動開始前兩小時已滿，離場時也要讓特別巴士路線先行，因此呼籲入場市民不要駕車前往，盡量使用公共交通工具。
港鐵方面，宋皇臺站或啟德站均可步行直達3個場館，而3個場館的指示牌以獨特顏色區分，方便市民辨識。宋皇臺站D出口前往啟德青年運動場最近；啟德體育園離啟德站D出口最近；至於啟德主場館，宋皇臺站D出口及啟德站D出口距離相若。
九巴設6條特別線
運輸署表示，會確保接連體育園的交通配套落實到位，市民亦可乘搭途經承啟道及太子道東的多條恆常巴士路線，連接港九新界各區。九巴亦有多條路線可前往會場，另設6條散場特別線，分別是SP1、SP3、SP5A、SP6、SP7、SP10，將於活動結束後約15分鐘於宋皇臺道的上落客區開出。如市民行動不便，亦可使用的士服務，到宋皇臺道的指定上落客區下車。
運輸署指，在大型活動前，會預先與相關政策局和部門等商議，妥善部署公共交通配套，港鐵會按實際需要加強列車服務。巴士公司會加開特別路線和班次疏導人流，大型活動期間宋皇臺道上落客區會設置臨時的士上落客處，署方亦會預先與的士業界溝通，呼籲的士到場接載乘客，確保有足夠的士供應。