啟德體育園｜開幕門票二手平台標價2000元　鄭泳舜指門票實名制炒賣或涉欺騙

啟德體育園開幕儀式公開發售的8,500張門票約半小時售罄，《am730》發現，網上二手交易平台Carousell卻出現炒賣門票，涉及多個戶口，甚至有人將原價10元的門票，叫價高至2,000元一張、3,800元兩張，亦有帳戶索價250元至900元兩張不等。同時亦有不少帳戶公開徵求門票，最高有人願意以500元徵一張二手門票，亦有人以800元徵購兩張。 不過，啟德體育園開幕儀式的門票換領採取實名制，園方表明，若電子換領券的名字與身份證明文件不一致，相關人士將被拒絕換領門票，並不設退款。

鄭泳舜警告或涉欺騙 立法會民政及文化體育事務委員會委員鄭泳舜向《am730》表示，今次公開發售的門票屬實名制，公眾經二手平台購買後很大機會無法換取實體票，或有賣假票和欺騙成份，「理論上唔會有得放票，係有一定風險，據我了解，畀三會嘅換票未去到（三會手上），所以而家真係得公開發售嘅8,500張，會有風險」，他呼籲市民不要購買。 他又指，過去演唱會門票一直有「炒黃牛」問題，今年政府需有整全策略應對，無論實名制或電子門票都是解決方案，希望政府和警方多呼籲市民不要買「黃牛飛」。對於今次開幕儀式門票火速售罄，他認為份屬正常，因為啟德體育園是受公眾關注的基建，開幕禮亦有很多表演嘉賓，具有很大的吸引力，但沒有門票的市民亦可以透過轉播觀看開幕儀式。

楊永杰促加推次輪公開售票 九龍中立法會議員楊永杰表示，市民應明白，今次門票屬實名制，換取實體入場票時需要核對身份，「即使買咗二手飛，都有機會入唔到門」，並相信網上炒賣行為涉及詐騙，警方及有關部門應積極介入調查，「今次冇可能有黃牛，擺明牽涉詐騙」。 體育園門票開售一度有逾13萬人在網上排隊購買，楊永杰指，售票反應十分熱烈，顯示大量市民希望參與開幕儀式，建議政府調整門票分配比例，增加公開售票的數量，加推次輪公開售票，回應公眾的需求。對於門票10元定價，楊永杰認為，開幕儀式的目的是與眾同樂，非為賺錢，10元是象徵式定價，避免有人取票後浪費。