啟德體育園｜陳國基楊潤雄鄧炳強視察準備工作 建議周日測試賽觀眾搭港鐵

政務司司長陳國基說，啟德體育園將於星期日舉辦第一場測試賽，政府當局和園方嚴陣以待，務求賽事能夠順利進行、人群進場和離場時暢順有序。他聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄，以及保安局局長鄧炳強，到啟德體育園視察園方的各項準備工作，確保各方面能夠落實到位。

陳國基在社交網頁表示，星期日舉行的首場測試賽，是本地乙組足球黃大仙對西貢的賽事，約1000名持票觀眾會到青年運動場觀賽。他覺得整個場館非常漂亮，設備完善，亦做好充分的準備，包括已做好一系列安檢測試、離場安排等準備工作，相信市民到場欣賞賽事時，可以同時欣賞場館內外宏偉的設施。

宋皇臺站D出口最快到場

他又說，已要求園方做好各項準備工作，建議市民盡量乘搭港鐵到場，由宋皇臺站D出口步行前往，這是前往比賽場地最快的路線。他說留意到港鐵已經在站內加設不少指示牌，又會進行廣播，提醒前往體育園的方向，沿途安排人手和指示，確保人流順暢有序。

陳國基表示，星期日亦會到場觀看比賽，主要是視察測試賽場地硬件的使用，以及比賽完結時觀眾離場情況，好讓吸收經驗，循序漸進地舉行不同類型的壓力測試，務求使體育園明年正式啟用前能夠準備就緒，順利舉行各項體育、文娛、康樂等活動，成為香港的新地標。