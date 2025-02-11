啟德體育園｜陳國基：3.1傍晚6時半舉行開幕禮　4間免費電視台聯播(更新)

陳國基表示。啟德體育園已準備就緒，可如期在3月1日正式啟用。(資料圖片)

行政會議今日(11日)復會，由於特首李家超出訪哈爾濱，稍後回港，署理行政長官陳國基在行會前見傳媒。陳國基表示，在剛過去的農曆新年市面氣氛很熱鬧，蛇年將會有多項活動，包括大熊貓龍鳳胎於周日(16日)與市民見面，同時他宣布啟德體育園將於3月1日啟用，並會在當晚6時半舉行開幕禮。

陳國基透露，在3月1日啟德體育園開幕當日會有大型開幕活動，該活動會有故事為主題，演繹啟德歷史蛻變，其中有歌舞表演，4個主題活動包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」。表演嘉賓會跨年齡、跨世代，包括有本地內地體育及文娛界人士參與，一同慶祝作為香港新地標的啟德體育園揭幕。

他表示開幕典禮計劃在活動當晚6時30分開始，節目約一個半小時，4個免費電視台會在當晚9時30分作聯播，央視亦會在稍後播放節目。現時政府已在3個場館進行15場不同規模、性質的測試演練，他形容測試成果令人滿意，園區已準備就緒，可如期啟用。

另外，陳國基指剛過去的農曆新年市面氣氛很熱鬧，人流增加，期間有148萬人次內地旅客來港，與去年同期相約。新年期間酒店入住率達九成，逾2,200團入境香港，其中初三創新紀錄，達440團。他形容香港對旅客非常有吸引力。