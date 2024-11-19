啟德體育園｜青年運動場周六演練動員4500公務員 加入突發事件「情境題」

啟德體育園青年運動場在周六（23日）舉行第三次的演練，參與人數會增至5000人，達球場人數的上限。演練將動員4500名公務員參加，會有100元車馬費，而另外500人則會是地區人士。演練由當日下午3時半開始，預計大約晚上8時45分完結。
今次首設劃位 另加入傳媒導賞團
今次演練與上兩次安排不同，今次會設劃位，不是自由席，並會加入「情境題」，包括模擬有現場的觀眾身體不適，測試各部門和持份者的溝通及信任程度；另會加入導賞團，向傳媒講解不同的程序、疏散安排等。
演練分3階段進行，包括入場驗票及安檢，以及離場測試。進場時，會有紅隊測試入場安檢安排，並模擬突發事件測試協調能力，亦會模擬雨天，安排部分人士使用雨傘。警方表示，屆時會加入突發事件演練需要999緊急服務需求，主要包括模擬有參與人士身體不適，在場人士的處理流程。
港鐵表示，在演練期間宋皇臺站和啟德站會照常運作，但會有特別安排，兩車站會在個別的個別出口會有單向安排，車站屆時會實施客流管理措施。演練也會測試屯馬線，該線會加強服務至類似上午繁忙時段的班次，亦會安排空載列車。
體育專員相信公務員會齊心 有機制處理參與否
體育專員蔡健斌指，這次的演練將會動員4500名公務員參加，會有100元車馬費，相信公務員會齊心做好今次演練，亦相信如果有困難，會與各自部門聯絡，部門亦有機制處理員工是否參與的問題。蔡健斌又重申，水樽及長傘均不能帶入場，即使空樽亦不能帶進場，國際大型運動賽事都有同類要求，但未來開放給市民運動休閒則可帶入。