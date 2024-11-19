啟德體育園｜青年運動場周六演練動員4500公務員 加入突發事件「情境題」

啟德體育園青年運動場在周六（23日）舉行第三次的演練，參與人數會增至5000人，達球場人數的上限。演練將動員4500名公務員參加，會有100元車馬費，而另外500人則會是地區人士。演練由當日下午3時半開始，預計大約晚上8時45分完結。

今次首設劃位 另加入傳媒導賞團

今次演練與上兩次安排不同，今次會設劃位，不是自由席，並會加入「情境題」，包括模擬有現場的觀眾身體不適，測試各部門和持份者的溝通及信任程度；另會加入導賞團，向傳媒講解不同的程序、疏散安排等。