啟德體育園｜首個跑步賽事「啟德飛步跑」完滿結束 跑手稱賽道具挑戰性

啟德體育園區內首次舉辦的跑步賽事「啟德飛步跑」今日圓滿舉行，逾3,200名跑手參與這項賽事，踏上大會精心設計的獨特路線，享受跑步之餘亦飽覽園區內景觀；親朋好友亦能在園區內為跑手打氣，感受在「香港主場」比賽的熾熱氣氛。 由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的「啟德飛步跑」分3公里及5公里路線，兩路線由青年運動場作為起點，參加者沿途可觀賞啟德主場館、戶外空間——「東營」、啟德零售館、啟德體育大道等，期間亦會穿越園區內不同的大型藝術裝置，一次過飽覽園區重點設施及鄰近的優美景觀及感受濃厚文藝氣息。多名政界人士均參加比賽，一同推動全民運動，其中教育局局長蔡若蓮、發展局副局長林智文均落場挑戰5公里企業組別賽事。

啟德體育園行政總裁莊澤基在開幕典禮表示，「啟德飛步跑」是首個在啟德體育園舉辦的跑步賽事，體育園與飛越啟德合作，與各界攜手推動全民運動，別具意義。他指，跑手亦可藉此機會沿途欣賞園內的優美環境，更可近距離一睹「香港主場」的磅礡氣勢。

跑手感覺新鮮 賽道具挑戰性 比賽吸引逾20個本港知名跑會共派出超過200位精英代表參加，以「消防長跑隊」參賽的前渣打馬拉松本地冠軍徐志堅以16分17秒的成績，奪得5公里精英組別(男子30至39歲))冠軍。他表示，第一次在啟德體育園跑步，感覺環境很好及有新鮮感，賽道設計亦具挑戰性，特別是有段落完斜再上斜，要維持穩定節奏並不容易。

5公里精英組別(女子30-39歲)冠軍則由姚康麗以19分51秒奪得。她表示，跑道新鮮，感覺新奇，因為是啟德這個運動場館啟用後首個比賽，場地很乾淨；難度在於圍住這個啟德園區跑兩個圈，中間有少少上落斜及掉頭位，都對跑手的肌力及急轉向動力是一次考驗，所以有一定難度。 外號「怪獸」的TransLantau100公里2024冠軍曾福祥今日代表他創辦的「Hill and Heal」與三名學員一起落場跑，他坦言今日天氣適合跑步，很享受跑步過程。他認為今次賽道有上天橋及灣位，較一般平路具挑戰性，同時趣味性亦較大。