啟德體育園︱體育設施租用價錢出爐 跑步徑晚收每位18元 租足球場貴康文署超過6倍

啟德體育園日前正式開幕，體育園除了可作為大型盛事的場地，亦有體育設施開放予公眾租用，而的設施價目表亦已出爐！啟德體育園公布青年運動場及體藝館設施由周三(5日)陸續開放予公眾租用，其中啟德青年運動場的9條跑道在早上及下午免費開放，但下午5時後則每位收18元，羽毛球場每1小時75元，籃球場每1小時500元。

啟德青年運動場設有9條跑道及一個標準草地球場，適合進行跑步、足球、欖球等運動，而場館內的活動室亦會提供乒乓球設施。啟德體藝館習藝坊就提供籃球、 羽毛球、排球等體育設施，而天台足球場、沙灘球場、網球場、有蓋硬地球場等戶外設施將陸續啟用。