啟德體育園︱體育設施租用價錢出爐 跑步徑晚收每位18元 租足球場貴康文署超過6倍

啟德體育園日前正式開幕，體育園除了可作為大型盛事的場地，亦有體育設施開放予公眾租用，而的設施價目表亦已出爐！啟德體育園公布青年運動場及體藝館設施由周三(5日)陸續開放予公眾租用，其中啟德青年運動場的9條跑道在早上及下午免費開放，但下午5時後則每位收18元，羽毛球場每1小時75元，籃球場每1小時500元。
啟德青年運動場設有9條跑道及一個標準草地球場，適合進行跑步、足球、欖球等運動，而場館內的活動室亦會提供乒乓球設施。啟德體藝館習藝坊就提供籃球、 羽毛球、排球等體育設施，而天台足球場、沙灘球場、網球場、有蓋硬地球場等戶外設施將陸續啟用。
費用差距最大貴6倍
至於收費方面，大部分設施租場費均較康文署場地高，當中租用草地球場費用差距最大，啟德體育園的足球場每節(1.5小時)收費為1,800港元，康文署旗下的標準天然草地足球場需288港元，價錢貴超過6倍。籃球/排球場收費為每小時500元，較康文署的每小時148元貴逾3倍；不過同屬啟德體藝館習藝坊的羽毛球場則為每小時75元，與康文署收費的每小時59元相約。
租場條件
啟德體育園陸續有序地提供指定的室內及戶外體育設施予公眾於特定日期預訂使用。3月5日起，年滿15歲人士登記成為「啟德體育園」會員，透過園區網頁、手機應用程式或自助服務機查看11日的設施租用情況，並預訂10日內可供租用的設施。
體育設施場地收費
- 羽毛球啟德體藝館習藝坊每節(1小時) 75元
- 籃球/排球啟德體藝館習藝坊每節(1小時) 500元
- 乒乓球啟德青年運動場活動室每節(1小時) 50元
- 足球/欖球啟德青年運動場草地球場每節(1.5小時) 1,800元
- 跑步啟德青年運動場跑步徑不收費時段：早上07：00-10：00；下午12：00-15：00
- 收費時段（每位18元） 晚上：17：00-22：30