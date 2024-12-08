熱門搜尋:
中山美穗 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-12-08 18:48:31

啟德體育園｜1.2萬人參與壓力測試　模擬入場安檢、發現可疑物品、排隊搭巴士流程 (多圖)

分享：
啟德體藝館有7,000人入場扮演觀眾。(林俊源攝)

啟德體藝館有7,000人入場扮演觀眾。(林俊源攝)

adblk5

啟德體育園今日再次舉行壓力測試，1.2萬人將分別同時到青年運動場和啟德體藝館扮演觀眾，並首次加入散場特別巴士和的士作離開交通選項。在兩個場地容許觀眾入場前，大批警員、民安隊隊員和醫療輔助隊人員等，已經在場地內外準備，1.2萬人下午3時半起陸續經過安檢和驗票程序進場。

▼模擬安檢及發現可疑物件▼

警方示範如何處理無人認領可疑行李箱。(林俊源攝) 警方示範如何處理無人認領可疑行李箱。(林俊源攝) 警方示範如何處理無人認領可疑行李箱。(林俊源攝) 入場觀眾模擬接受安全檢查程序。(林俊源攝) 入場觀眾模擬接受安全檢查程序。(林俊源攝) 入場觀眾模擬接受安全檢查程序。(林俊源攝)

千人模擬排隊搭巴士離開

警方在啟德體藝館外模擬發現可疑行李箱，示範如何處理無人認領物件，當場地保安發現行李長時間無人看管後，便會通知場地活動控制室，再與警方控制室協調，在場地活動控制室翻查閉路電視的同時，現場亦會圍封，確保無人會接觸到可疑物品。警方同時會安排附近巡邏的爆炸品搜索犬，進一步排查行李箱和附近有否危險品，當確認沒有危險時便會交回場地相關人員打開行李箱，然後當作失物處理。

當局同時在土瓜灣近宋皇臺道新增露天特別巴士及的士上落客區，要求1,000人模擬排隊和付費上巴士的流程，他們會獲指派乘搭指定的路線；巴士和的士上客後會駛離上落客區。政務司司長陳國基、保安局副局長卓孝業、新上任的運輸及物流局局長陳美寶和文化體育及旅遊局局長羅淑佩，連同體育專員蔡健斌、公務員事務局常任秘書長梁卓文及保安局常任秘書長李百全、警務處處長蕭澤頤等到場視察。

啟德體育園｜羅淑佩被問會否邀請Ian「搞旺個場」：相信表演者「個個都好想嚟」

▼參加者模擬排隊搭巴士離開▼

adblk6
陳國基(右一)、陳美寶(右二)等官員到場視察壓力測試過程。(林俊源攝) 參加者排隊乘搭散場巴士路線。(林俊源攝) 參加者排隊乘搭散場巴士路線。(林俊源攝) 參加者會獲指派乘搭其中一條散場巴士路線。(林俊源攝) 近宋皇臺道的露天特別巴士及的士上落客區。(林俊源攝) 參加者排隊乘搭散場巴士路線。(林俊源攝) 參加者乘搭散場巴士時需要模擬付費程序。(林俊源攝)

▼壓力測試參加者魚貫進場▼

參加者按指示步行前往啟德體藝館。(林俊源攝) 參加者按指示步行前往啟德體藝館。(林俊源攝) 啟德體藝館模擬有7,000名觀眾進場。(林俊源攝) 有參加者在啟德體藝館內自拍留念。(林俊源攝) 參加者按指示步行前往啟德體藝館。(林俊源攝) 啟德體藝館模擬有7,000名觀眾進場。(林俊源攝)
電子煙香港法例｜壞處/法例/世衝建議（am730製圖） 電子煙香港法例｜電子煙是甚麼？（am730製圖） 電子煙香港法例｜電子煙壞處（am730製圖） 電子煙香港法例｜香港管制電子煙（am730製圖） 電子煙香港法例｜世衛建議（am730製圖） 電子煙香港法例｜電子煙有效戒煙？（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 