啟德體育園｜1.2萬人參與壓力測試　模擬入場安檢、發現可疑物品、排隊搭巴士流程 (多圖)

啟德體育園今日再次舉行壓力測試，1.2萬人將分別同時到青年運動場和啟德體藝館扮演觀眾，並首次加入散場特別巴士和的士作離開交通選項。在兩個場地容許觀眾入場前，大批警員、民安隊隊員和醫療輔助隊人員等，已經在場地內外準備，1.2萬人下午3時半起陸續經過安檢和驗票程序進場。

千人模擬排隊搭巴士離開

警方在啟德體藝館外模擬發現可疑行李箱，示範如何處理無人認領物件，當場地保安發現行李長時間無人看管後，便會通知場地活動控制室，再與警方控制室協調，在場地活動控制室翻查閉路電視的同時，現場亦會圍封，確保無人會接觸到可疑物品。警方同時會安排附近巡邏的爆炸品搜索犬，進一步排查行李箱和附近有否危險品，當確認沒有危險時便會交回場地相關人員打開行李箱，然後當作失物處理。

當局同時在土瓜灣近宋皇臺道新增露天特別巴士及的士上落客區，要求1,000人模擬排隊和付費上巴士的流程，他們會獲指派乘搭指定的路線；巴士和的士上客後會駛離上落客區。政務司司長陳國基、保安局副局長卓孝業、新上任的運輸及物流局局長陳美寶和文化體育及旅遊局局長羅淑佩，連同體育專員蔡健斌、公務員事務局常任秘書長梁卓文及保安局常任秘書長李百全、警務處處長蕭澤頤等到場視察。

▼參加者模擬排隊搭巴士離開▼