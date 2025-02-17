啟德體育園｜3.1開幕禮無直播惹質疑 據報「涉複雜技術因素」

啟德體育園將於3月1日舉行開幕禮，當晚6時30分在主場館舉行，歷時約1.5小時，惟四間電視台只會於晚上9時30分延播，變相市民將未能收看直播。文化體育及旅遊局早前回覆傳媒查詢稱，延播安排是為配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要而定。

6時半開場 9時半才播放

《星島日報》今日報道，港府非常重視啟德體育園，惟這場被稱「歷史性時刻」的開幕騷竟未有安排現場直播，有官場及政圈人士均感奇怪，指情況就像電視台「延播」叱咤樂壇頒獎禮，當日必有媒體或現場觀眾實時更新現場表演嘉賓或項目，對只看延播的觀眾體驗上打了折扣。