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2025-02-17 14:23:03

啟德體育園｜3.1開幕禮無直播惹質疑 據報「涉複雜技術因素」

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啟德體育園最後一次大型演練

啟德體育園昨舉行最後一次大型演練。

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啟德體育園將於3月1日舉行開幕禮，當晚6時30分在主場館舉行，歷時約1.5小時，惟四間電視台只會於晚上9時30分延播，變相市民將未能收看直播。文化體育及旅遊局早前回覆傳媒查詢稱，延播安排是為配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要而定。

6時半開場 9時半才播放

《星島日報》今日報道，港府非常重視啟德體育園，惟這場被稱「歷史性時刻」的開幕騷竟未有安排現場直播，有官場及政圈人士均感奇怪，指情況就像電視台「延播」叱咤樂壇頒獎禮，當日必有媒體或現場觀眾實時更新現場表演嘉賓或項目，對只看延播的觀眾體驗上打了折扣。

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啟德體育園最後一次大型演練 啟德體育園完成最後大型演練。(鍾式明攝) 啟德體育園完成最後大型演練。(鍾式明攝) 啟德體育園 啟德體育園測試圓滿。 啟德體育園在測試賽後模擬觀眾席火警和冒白煙。(林俊源攝) 啟德體育園｜環保署於啟欣苑量度噪音。（環保署社交平台） 啟德體育園主場館

網上流傳嘉賓名單屬「流料」

報道引述官場中人解釋稱，直播開幕禮「涉及複雜技術因素」，包括需遷就廣告時段、新聞報道及節目效果。此外典禮播放時間「較長」，剪輯後播出較符合電視台運作，此決定亦較難改變。報道又引述消息指，早前網上流傳的嘉賓名單屬「流料」。

至於為何不安排由港台直播，報道指當局目標是四台聯播，並放在最多人收看的電視台頻道播放，倘只有港台直播也要關注收視率問題。另外，央視有份製作開幕騷，但該台一向甚少直播節目，是否導致香港也沒直播？官場消息指兩者無關係，央視當晚不會播放開幕禮，而是之後才於媒體平台播出。

當局早前稱，開幕典禮會有體育、大型舞蹈及歌唱演出，演繹啟德的歷史同蛻變，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」4個主題；而演出嘉賓會跨年齡、跨世代，包括來自本地和內地體育及文娛界代表。
 

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