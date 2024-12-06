啟德體育園｜5萬人主場館內部照曝光 網民讚似英超球場︰香港奧脫福

耗資300億元興建的啟德體育園最近舉行多場測試賽，明年年初亦會安排5萬名公務員參與測試啟德主場館，第一季開幕後即上演香港國際七人欖球賽及Coldplay演唱會。足總此前表示擬於明年暑假於該可容納5萬人的場地舉辦表演賽，接獲有多支外隊表達興趣，包括英超球會。近日社交平台流傳多張主場館的照片，可見座位及草地已大致鋪設好，可伸縮的大型天幕當時正關閉，帖文大讚球場「似足英超球場，真係超靚!!!!」、「勁似去左英國一樣」、「香港奧脫福」。



主場館配備開合式上蓋和靈活草坪系統，任何情況下都能舉辦活動；亦於南面設大型活動平台，及可飽覽維港景色的玻璃幕牆，保留七人欖球賽在大球場南面看台設計。社交平台及討論區近日流傳人員於主場館內拍攝的照片，引發網民熱議，大讚香港終於有個似英超級數外形的球場，亦有人認為似歐洲勁旅拜仁慕尼黑的主場，「香港神早要有個呢啲級數嘅場」、「終於有個似樣少少嘅球場」、「希望可以快D入去感受氣氛」、「可以叫美斯嚟多次，唔來係佢損失」、「跟本就世界級」、「外面睇似拜仁慕尼黑主場，入面睇似熱刺主場」。

網民擔心草地質素 恐淪只作演唱會 不過有網民擔心即使有新場，但擔心草地質素及本地球圈低迷等因素影響睇波觀感，「重點係草地得唔得先？眾所周知大球場草地有幾好㗎啦」、「一年踢多過十場波，有本地波踢到呢個場先講啦！」、「足球落後幾十年，個硬件擺喺度封塵」、「港隊踢外圍賽都坐唔爆一半」、「個球市根本support唔到」、「起到(巴塞隆拿主場)魯營球場咁都冇用啦，邊有咁多人入場睇波，到時勁多空位」、「有似樣球場又點啫，無似樣球隊吖嘛」、「只係望唔好打風落雨會冧天花漏水就得」，亦有人擔心球場最終主要用作演唱會，「呢個場除咗可以開演唱會外，其他體育活動都唔會用到好多次！」