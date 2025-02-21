啟德體育園3.1開幕禮 藝人精英運動員獻技撐場 8500門票每張10元今發售

啟德體育園於3月1日、下周六正式開幕，當晚舉行的開幕禮設有大型舞蹈、體育和歌唱表演等，邀請到本地和內地的演藝界、精英運動員代表等出席，包括歌手葉麗儀、容祖兒和MC張天賦等，以及「劍后」江旻憓、羽毛球「鄧謝配」鄧俊文與謝映雪等，至於「四大天王」同台則未能實現。活動設有3.36萬張門票，其中8,500張今日早上10時會在城市售票網，以象徵式10元開售，每人限購兩張，開幕禮當晚亦會安排在免費電視頻道延時轉播。

斥資319億元興建的啟德體育園，耗時6年建成後訂於下月1日開幕，當晚6時半主場館將舉行時長約90分鐘的開幕典禮。活動當晚會先由特首李家超主持簡單而隆重的儀式，然後上演歌舞和體育等表演，參與藝人、歌手和名人包括本港的甄子丹、朱玲玲、林子祥、葉倩文、葉麗儀、容祖兒、Gin Lee李幸倪和MC張天賦，以及來自內地的李宇春、張杰，運動員就包括前女子擊劍運動員、奧運金牌得主江旻憓、羽毛球混雙「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪、乒乓球杜凱琹、朱成竹、陳顥樺，以及內地的乒乓球樊振東、前羽毛球男單「一哥」林丹等。

至於坊間盛傳「四大天王」有機會擔任表演嘉賓，則未能在當晚同台演出。文化體育及旅遊局長羅淑佩笑言「唔記得咗幾時有『四大天王』呢樣嘢(消息)走出嚟」，提到四大天王要夾檔期並不容易，往往需要數以年計時間度期，因此他們不會在開幕禮同台演出，「坦白同大家講係做唔到嘅」，她會繼續嘗試努力將來有否合適時候或場合，「玉成美事」讓四大天王同台，又透露有個別天王關注今次活動。