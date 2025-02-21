啟德體育園3.1開幕禮 藝人精英運動員獻技撐場 8500門票每張10元今發售

啟德體育園於3月1日、下周六正式開幕，當晚舉行的開幕禮設有大型舞蹈、體育和歌唱表演等，邀請到本地和內地的演藝界、精英運動員代表等出席，包括歌手葉麗儀、容祖兒和MC張天賦等，以及「劍后」江旻憓、羽毛球「鄧謝配」鄧俊文與謝映雪等，至於「四大天王」同台則未能實現。活動設有3.36萬張門票，其中8,500張今日早上10時會在城市售票網，以象徵式10元開售，每人限購兩張，開幕禮當晚亦會安排在免費電視頻道延時轉播。
斥資319億元興建的啟德體育園，耗時6年建成後訂於下月1日開幕，當晚6時半主場館將舉行時長約90分鐘的開幕典禮。活動當晚會先由特首李家超主持簡單而隆重的儀式，然後上演歌舞和體育等表演，參與藝人、歌手和名人包括本港的甄子丹、朱玲玲、林子祥、葉倩文、葉麗儀、容祖兒、Gin Lee李幸倪和MC張天賦，以及來自內地的李宇春、張杰，運動員就包括前女子擊劍運動員、奧運金牌得主江旻憓、羽毛球混雙「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪、乒乓球杜凱琹、朱成竹、陳顥樺，以及內地的乒乓球樊振東、前羽毛球男單「一哥」林丹等。
至於坊間盛傳「四大天王」有機會擔任表演嘉賓，則未能在當晚同台演出。文化體育及旅遊局長羅淑佩笑言「唔記得咗幾時有『四大天王』呢樣嘢(消息)走出嚟」，提到四大天王要夾檔期並不容易，往往需要數以年計時間度期，因此他們不會在開幕禮同台演出，「坦白同大家講係做唔到嘅」，她會繼續嘗試努力將來有否合適時候或場合，「玉成美事」讓四大天王同台，又透露有個別天王關注今次活動。
門票換領採實名制
今次活動共設有3.36萬張門票，有一半即1.68萬張由政府分發，當中8,500張今早10時起以先到先得方式，在城市售票網以10元象徵式價錢出售，每次最多買2張。門票收入將不扣除9元手續費和行政費，全數捐予香港公益金。成功在網上購票人士，要在下周四至六，即活動當日或之前兩日到啟德體藝館，出示購得的電子換領券和身份證明文件換領實體門票。羅淑佩呼籲已購票者在周四或五到場換領，以避開周六人潮和預先熟習附近環境，如選擇周六換領亦可預早到場處理。啟德體育園網站顯示，門票換領會採取實名制，換領時需要出示與換領券名字一致，並附有照片的有效身份證明文件，而周四和五每日的首1,000名換票人將可獲得1張啟德零售館優惠券，以鼓勵提早換門票。
由政府分發的餘下約8,300張門票，就會分發予低收入家庭如共創明「Teen」學員、區議會和地區三會人士，以及行政會議、立法會議員、文體旅範疇諮詢委員會的委員等。另外1.68萬張門票則由啟德體育園向贊助商、合作夥伴、參與籌建和運作的各單位分發。場地當晚會開3面台和關上天幕，因此未有用盡5萬人的上限，羅淑佩盼節目音響可以做到最好，「希望大家可盡情歡呼」，無拘無束地享受活動。
羅淑佩稱剪輯轉播「一氣呵成」
另外，當晚開幕禮不會在免費電視頻道直播，而是於同日晚上9時半延時轉播。羅淑佩解釋這不涉及技術問題，屬當局與製作團隊反覆商議的決定，因為晚上6時半並不多市民安坐家中看電視，其次是活動涉及場景轉換等過程，考慮到要將主場館美麗、宏偉的一面，以最佳角度更緊湊地「一氣呵成」向觀眾展現，故決定讓電視台轉播經剪輯的版本，但承認遷就電視台新聞和廣告時段屬非主要考慮因素之一。據悉，電視台轉播期間仍會有廣告時段。