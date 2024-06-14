啟德體育園5萬人散場楊永杰料至少1小時　鄭泳舜倡辦測試賽了解離場模式

啟德體育園料於明年上半年啟用，政務司司長陳國基領導跨部門小組統籌園區活動和設施、交通運輸配套等，今日召開首次會議。立法會議員楊永杰表示，啟德主場館達5萬座，依賴港鐵屯馬綫疏散人流，估計需時至少1小時，或令觀眾「敗興而歸」，亦阻礙居民出入，建議用旅遊巴將人流帶往九龍城等地。議員張欣宇估計，屯馬綫現時最高運力為每小時約4萬至5萬人次，故疏散時間必然長。議員鄭泳舜建議，明年初應舉辦測試賽了解人群疏散模式。
啟德體育園料於明年上半年啟用，政務司司長陳國基領導跨部門工作小組，統籌園區活動和設施、交通運輸配套等，今日召開首次會議後會見傳媒。
楊永杰憂觀眾散場逾1小時敗興而歸
九龍中立法會議員楊永杰表示，體育園區主場館座數達5萬人，區內巴士線不多，鄰近的九龍城碼頭載客量有限，單憑港鐵屯馬綫無法應付到疏散觀眾的需求，估計疏散時間「冇一個鐘都好難搞得掂」，擔心觀眾遲遲未能離開，「盡興而來，敗興而歸」，而且大量人滯流，亦會阻礙居民出入。
他建議，政府應安排旅遊巴接載觀眾到宋皇臺站、啟德站、紅磡站，以及觀塘apm，方便觀眾可流動至九龍城等享受美食和飲酒，促進消費。他建議，當局應提前在社交媒體等介紹九龍城美食和消費熱點，並與九龍城商會配合，在賽事日子提供消費優惠，養成觀眾完場後到九龍城的習慣，「要多啲宣傳，延長回家時間，留到啲人消費」。
張欣宇料疏散時間必然長 人流需流水式離開
翻查資料，屯馬線設計最高載客量為每小時7萬人次，立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇則指，港鐵受車量所限，未能做到最高運力，估計屯馬綫現時每小時最高載客量為約4萬至5萬人次，相信疏散啟德體育園觀眾需要一定時間，「時間長係必然，唔會幾分鐘就唔見晒」，只要保持人流流水式有序移動，問題不大，「5萬人唔係一秒鐘同步出現，由看台去到出口都要十幾分鐘……下游（港鐵）清人流嘅速度快過行過嚟嘅速度，就冇問題」。
他又指，港鐵在比賽日散場時間需額外加開「吉車」接載觀眾，「（接載）2,000人一班，幾班車都成萬人」，同時需有應急方案，例如出現行車問題時，需要立即分流和安排等候區，避免人流集中。他續指，政府擬在啟德興建「智慧綠色集體運輸系統」，現時尾站為啟德郵輪碼頭，不接駁觀塘，對疏散人流沒有幫助，「倒去同一個地方（啟德站），以現時走線，分流作用不大」，建議連接油塘，估計每小時可額外運載8,000至1萬人次。
鄭泳舜倡與九龍城西九聯乘吸引觀眾轉移
活動配套方面，立法會議員兼大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜認為，香港大球場觀眾早已習慣完場後「散落」灣仔和銅鑼灣，形成經濟效益，而啟德體育園區內有空間舉辦嘉年華，亦可與九龍城、西九文化區、九龍海濱和紅館等地點聯乘，舉辦活動吸引球迷轉移，「同大球場去中環係一樣，如果啟德西餐唔多，可唔可去油尖旺海濱食嘢？」
他又強調，啟德體育園應提前營造氣氛，例如在社區內加強宣傳，讓學校和居民感受到體育氣氛，啟德體育園屬私人管理，空間較大，例如可在整個園區掛上某球場的宣傳品，營造氣氛，「可以玩嘅會多好多，拓展空間係大」。
交通流量方面，鄭泳舜建議，政府和啟德體育園區在明年4月七欖舉辦前，舉辦幾場入座率達1萬至2萬人的測試比賽，研究人群疏散的模式。