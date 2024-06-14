啟德體育園5萬人散場楊永杰料至少1小時　鄭泳舜倡辦測試賽了解離場模式

啟德體育園料於明年上半年啟用，政務司司長陳國基領導跨部門小組統籌園區活動和設施、交通運輸配套等，今日召開首次會議。立法會議員楊永杰表示，啟德主場館達5萬座，依賴港鐵屯馬綫疏散人流，估計需時至少1小時，或令觀眾「敗興而歸」，亦阻礙居民出入，建議用旅遊巴將人流帶往九龍城等地。議員張欣宇估計，屯馬綫現時最高運力為每小時約4萬至5萬人次，故疏散時間必然長。議員鄭泳舜建議，明年初應舉辦測試賽了解人群疏散模式。

啟德體育園料於明年上半年啟用，政務司司長陳國基領導跨部門工作小組，統籌園區活動和設施、交通運輸配套等，今日召開首次會議後會見傳媒。

楊永杰憂觀眾散場逾1小時敗興而歸

九龍中立法會議員楊永杰表示，體育園區主場館座數達5萬人，區內巴士線不多，鄰近的九龍城碼頭載客量有限，單憑港鐵屯馬綫無法應付到疏散觀眾的需求，估計疏散時間「冇一個鐘都好難搞得掂」，擔心觀眾遲遲未能離開，「盡興而來，敗興而歸」，而且大量人滯流，亦會阻礙居民出入。

他建議，政府應安排旅遊巴接載觀眾到宋皇臺站、啟德站、紅磡站，以及觀塘apm，方便觀眾可流動至九龍城等享受美食和飲酒，促進消費。他建議，當局應提前在社交媒體等介紹九龍城美食和消費熱點，並與九龍城商會配合，在賽事日子提供消費優惠，養成觀眾完場後到九龍城的習慣，「要多啲宣傳，延長回家時間，留到啲人消費」。