啟德體藝館桌球賽未完趕觀眾離場 羅淑佩斥十分不理想

世界格蘭披治桌球大獎賽香港站一連6日在啟德體藝館舉行，首日賽事打至深宵仍未完場，惟大會在晚上約11時15分突然要求所有觀眾提早在午夜前離場，引起在場球迷鼓譟。賽事主辦單位昨早致歉並向購票觀眾提出補償方案，文化體育及旅遊局長羅淑佩指事件十分不理想，已要求確保往後賽事觀眾可觀賽至完場為止；消委會截至昨日接獲3宗與未完賽被趕離的投訴。 啟德體藝館前日起一連6日舉行世界格蘭披治桌球大獎賽香港站，為啟德體育園正式開幕後首項比賽。賽事首日，多場賽事均打足7局才有勝負，使尾場賽事在晚上11時才開賽。未料，場內屏幕晚上約11時15分突發出告示，提到礙於場地使用限制，觀眾需要在午夜前離開場館，「於本局完結後，請所有觀眾按工作人員指示直接離開會場」，同時提醒觀眾要留意各公共交通工具的尾班車時間。一眾觀眾只好在該局完成後一同離開，球手餘下賽局便猶如閉門繼續作賽。

球迷不滿清場鼓譟 大批被掃興的球迷在場內鼓譟，離場後一度聚集於場館出口與在場保安理論。主辦單位昨早發表聲明，對事件深表歉意，並稱會確保餘下日子觀眾可在完賽後離場，又向有不愉快經歷的觀眾提出可換領昨日和今日同等票價門票的補償方案。 昨陸續有受影響觀眾到場換票，但有觀眾批評安排混亂及未有提供退款選項。前晚在場外炮轟安排欠妥的觀眾胡先生認為，方案非最完美但「好過冇」，惟登記後約3小時仍未獲得補償票；觀眾潘先生就覺得主辦單位缺乏經驗，當時對於安排感無奈和不解。

消委會接3宗被趕投訴 前晚有出席比賽開幕禮的羅淑佩，昨認為事件非常不理想，透露當晚大約有100名觀眾受影響，形容今次事件屬主辦單位與園區的磨合問題，理解事件主要緣於主辦單位擔心觀眾或未能乘搭公共交通離開，當局已要求主辦方在昨晚開始餘下的賽事，需確保觀眾可以觀賞賽事至完結為止。 啟德體育園回應稱，若賽事深夜凌晨後才結束，園方已經與主辦單位協調，安排交通接載觀眾往旺角。消委會稱，截至昨午5時接獲3宗不滿桌球賽未完場被趕離場事件的投訴，另有7宗投訴涉及消費者不滿購票後喜愛球手退賽。