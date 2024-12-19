啟德體藝館5500觀眾踩場測試 MIRROR、COLLAR、泰國歌手演首騷 帶燈牌限SIZE 專業攝影器材禁入

啟德體育園內可容納1萬人的室內體育館啟德體藝館，明日將舉行首場音樂會測試活動，預計有約5,500人入場，觀眾可在活動開始前兩小時接受安檢和進場，專業攝影器材和過大的支持燈牌將禁止攜帶入場。毗鄰場館的啟德零售館昨起營業，政府稱啟德體育園正與個別商戶商討延長營業時間，讓觀眾在音樂會結束後留在園區消費，當局亦會留意零售設施帶來的額外人流，在散場時對公共交通工具造成的壓力。

音樂會《CHILL เก่ง Music Festival》將於明晚6時半至10時在啟德體藝館舉行，本港男團MIRROR、ERROR、女團COLLAR、歌手AGA、陳健安等，以及來自泰國的多個組合及歌手，包括天后BOWKYLION等，將在新場館演唱。場地將採用三面台設計，招待約5,500名觀眾，下午4時半起可按現場保安指示，經正門、啟德體育大道或中央廣場入口接受安檢和進場，不設現場售票。

音樂會結束後不設見面活動

場館除一貫禁止攜帶長傘、飲品、食品和空樽等進場外，今次亦應主辦單位要求，不准觀眾攜帶專業攝影器材，以及尺寸大於長38厘米、闊20厘米和高30厘米的過大支持燈牌進場。體育專員蔡健彬強調，主辦單位在啟德體藝館的額外物品限制，與其過往在其他場地舉行的活動安排一致，又提到歌迷熟悉的「2.0燈牌」可以帶入場，而尺寸較大、長闊50乘39厘米的「1.0燈牌」則禁止。

歌迷應援活動方面，蔡健彬指啟德體育園已經聯絡主要的歌迷會，園方會盡量配合和不以驅趕形式處理派燈牌、拍照等應援活動，原則是不會妨礙其他園區使用者；又明言歌手離場的位置不易看見、音樂會結束後不設採訪或見面活動，呼籲歌迷不要等候。警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩補充，歌迷的年齡層、行為表現等都與球迷有別，各歌手的歌迷之間也會有互動，因此現場會設置一些安排，重申理解歌迷有不同的需要。

零售館商舖「有興趣開得夜少少」

今次是首個在平日舉行的測試活動，有別於過往在周末舉行。謝翠恩稱，要留意進場人流會否遇上與放工人潮，以及晚上10時散場對附近居民的影響等。毗鄰場館的啟德零售館昨日開業，啟德體育園正與個別商戶商討明晚延長營業時間。蔡健斌指，商戶初步對延長營業反應正面、「有興趣開得夜少少」，實際延長多長時間則待議；又相信商場可吸引觀眾活動後留在園區，同時會留意商場帶動的額外人流，對散場交通實際需求的影響，當晚如有需要港鐵將啟動散場列車。他又說，今次音樂會不只測試觀眾進出的安排，還能測試舞台設備運送、安裝和表演者彩排等程序。

另外，署理保安局長卓孝業昨在立法會回覆口頭質詢稱，園區有各種餐飲設施，其中主場館內有逾30間酒吧及餐飲服務，規模與國際上其他類似設施相若，大型活動期間亦可彈性安排流動餐飲攤位，同時鼓勵毗鄰九龍城和土瓜灣的商戶提供各式優惠，吸引區外市民和遊客到九龍城區消費遊玩。