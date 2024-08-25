啟德・東寓水管滲漏內牆滲水　東華三院︰要求總承建商檢討施工質素及承擔相關費用

過渡屋「啟德・東寓」3月入伙，《am730》昨日報道指，有單位在入伙一個多月後已出現水管滲漏、內牆滲水；雨水容易流入各樓層走廊，無法有效排走積水再流向單位等問題。負責興建及營運項目的東華三院指，已要求總承建商全面檢討施工質素及承擔一切相關費用，倘若對方未能盡快妥善解決問題，保留採取法律行動的權利，又強調該院轄下其他過渡性房屋項目並沒有聘用同一總承建商。
東華三院繼早前回覆《am730》查詢後，今日進一步發表新聞稿回應事件，指有聘用專業建築顧問團隊監督該項目，工程完成後，嚴格按照工程標準和相關規範作全面檢查，就每個單位作詳細驗收，期間並無發現異常情況。自4月底起有住戶反映有水管滲漏及有浴室牆身滲水，建築顧問及總承建商跟進發現有施工質素未如理想，該院已立即要求作出糾正、改善和跟進，當中100戶受影響，包括約40戶有水管滲漏，以及60戶有牆身明顯滲水情況。
水管滲漏主因
該院指，據顧問意見，水管滲漏主因是啟德公眾供水系統的水壓較預期大，部分水管接駁位有滲漏。總承建商於5月初完成緊急維修工程，就獲住戶准許進入的單位，7月完成喉管檢查及所需維修。至於牆身出現滲水，該院稱，主因是部分洗手間的趟摺門及門框接連位置有滲漏；正在進行牆身滲水的修復工作，逾八成個案單位已完成；並配合餘下住戶所需以彈性安排的維修時間，目標是9月完成所有執修。該院亦已為受雨水影響的單位住戶加裝擋水設施。為免再有同類問題發生，積極採取預防措施，包括加裝水壓減壓裝置及為無受影響的住戶作全面檢查。
九龍城區議員林博日前向《am730》指，收到約200戶投訴，質疑局方數字被低估。就啟德・東寓單位「門檻」只有1至2厘米高，雨水在走廊積聚又無法排走，易流入家中。