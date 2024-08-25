啟德・東寓水管滲漏內牆滲水　東華三院︰要求總承建商檢討施工質素及承擔相關費用

過渡屋「啟德・東寓」3月入伙，《am730》昨日報道指，有單位在入伙一個多月後已出現水管滲漏、內牆滲水；雨水容易流入各樓層走廊，無法有效排走積水再流向單位等問題。負責興建及營運項目的東華三院指，已要求總承建商全面檢討施工質素及承擔一切相關費用，倘若對方未能盡快妥善解決問題，保留採取法律行動的權利，又強調該院轄下其他過渡性房屋項目並沒有聘用同一總承建商。

東華三院繼早前回覆《am730》查詢後，今日進一步發表新聞稿回應事件，指有聘用專業建築顧問團隊監督該項目，工程完成後，嚴格按照工程標準和相關規範作全面檢查，就每個單位作詳細驗收，期間並無發現異常情況。自4月底起有住戶反映有水管滲漏及有浴室牆身滲水，建築顧問及總承建商跟進發現有施工質素未如理想，該院已立即要求作出糾正、改善和跟進，當中100戶受影響，包括約40戶有水管滲漏，以及60戶有牆身明顯滲水情況。